Ein 14-jähriger Pritzwalker ist am Dienstag in der Pritzwalker Bergstraße mit den Resten einer zerbrochenen Bierflasche beworfen worden. Werfer war ebenfalls ein 14-Jähriger, der sich in einer Gruppe von mehreren Jugendlichen befand.

Die Flasche verfehlte nur knapp den Kopf des Pritzwalkers. Durch umherfliegende Splitter wurde er jedoch leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Gegen den Flaschenwerfer wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

