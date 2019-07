Pritzwalk

Polizisten haben in der Pritzwalker Poststraße einen BMW kontrolliert. Am Steuer des Wagens saß ein 16-Jähriger, der den Wagen überhaupt nicht hätte fahren dürfen. Seine bereits gemachte Fahrerlaubnis für das begleitete Fahren mit 17 Jahren galt noch nicht. Zudem befand sich in dem Pkw auch keine Begleitperson, teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug war seit Ende Juni nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen und für die daran angebrachten Kennzeichen lag ein Suchvermerk der Zulassungsbehörde vor.

Die Beamten untersagten dem 16-Jährigen die Weiterfahrt. Außerdem fertigten die Polizisten mehrere Anzeigen. Die Kontrolle erfolgte bereits am Freitagnachmittag.

