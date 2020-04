2000 Hilfspakete für Menschen in Namibia gepackt

Pritzwalk/Swakopmund

Es ist geschafft:Tatsächlich hat die Hilfsaktion „Dein Ball für Namibia“ genug Spenden erhalten, um mittlerweile 2000 Hilfspakete mit Seife und Grundnahrungsmitteln packen zu können – zur Freude des Pritzwalkers Tony Daugals (im Bild r.) und seiner beiden Mitstreiter Sasha und Lea. Das Lager sieht voll aus, dabei sind 1600 Pakete bereits verteilt.

Covid-19 sorgt in Namibia für Arbeitslosigkeit

„Dein Ball für Namibia“ unterstützt auf Initiative von Daugals, der beim SFC Swakopmund als Jugendtrainer arbeitet, eigentlich junge Fußballer in der afrikanischen Küstenstadt Swakopmund. Doch in Zeiten von Corona bedarf es in den Townships ganz anderer Hilfe: Viele Menschen haben ihre Jobs, etwa im Tourismusbereich, verloren und stehen vor einem völligen Nichts – sie können sich nicht einmal selbst grundversorgen.

Anzeige

Da hilft jetzt „Dein Ball für Namibia“. „Wir wurden beim SFC überrannt“, erzählt Tony Daugals, „zu viele Einheimische haben davon gelesen und gehört.“ Deswegen seien die Helfer aus Deutschland und Namibia immer noch beschäftigt und fahren jeden Tag Pakete aus.

Weitere MAZ+ Artikel

Aus dem Auto heraus verteilt Tony Daugals die Hilfspakete. Quelle: privat

Wie auf dem Bild zu sehen, verteilt Tony Daugals sie aus dem Auto heraus. Ein Paket kann eine Familie zwei bis drei Tage lang ernähren.

Spenden bitte auf das Konto „Dein Ball für Namibia“:

IBAN: DE84 1605 0101 1010 0142 57, Sparkasse Prignitz, Verwendungszweck: Hilfspakete für Namibia

Nähere Infos gibt es unter www.dbfn.info .

Von Bernd Atzenroth