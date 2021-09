Wittenberge

Mit einer großen Kaffeetafel haben die Wittenberger kürzlich ihre neugestaltete Elbuferpromenade in Besitz genommen. Auf dem 350 Meter langen Abschnitt vergnügten sich zahlreiche Einwohner und Gäste an maritim geschmückten Tischen. Dabei präsentierte die Prignitzer Sparkasse den neuen Prignitz­taler. Die mittlerweile 28. Auflage der begehrten Sammlermünze zeigt auf der Vorderseite eine Ansicht der Elbuferpromenade. Auf der Rückseite finden sich wie üblich die Wappen der sieben Prignitzstädte.

Die beliebte Sammlermünze gibt es in Zinn, Silber und Gold

Jeder Gast hatte die Möglichkeit, eine Münze aus Zinn als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen. Im Nu waren fast 200 Exemplare vergriffen. Dabei wurden auch Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Westdeutschland gesammelt. Insgesamt kamen mehr als 600 Euro zusammen.

„Wir haben den Betrag auf 1300 Euro aufgestockt und werden ihn an die evangelische Kita ,Arche Noah’ in der von der Flutkatastrophe schwer getroffenen Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler weiterleiten“, informierte André Wormstädt, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Prignitz.

Der Prignitztaler in der Zinn-Legierung ist seit Ende August in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse Prignitz erhältlich. Die Sonderprägung in 999er Feinsilber wird allen Interessenten zum Preis von 35 Euro mit Zertifikat angeboten. Auf besonderen Wunsch gibt es auch Medaillen in 333er Gold und in 999er Feingold.

Der Prignitztaler aus dem Vorjahr zeigte ein historisches Motiv aus der Pritzwalker Stadtgeschichte: Dort war der sagenumwobene Raubritter Heine Klemens mit dem Schwert vor seiner Höhle abgebildet.

