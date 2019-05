Pritzwalk

Ein 41-jähriger Mann klingelte Freitagnacht an einer Haustür in Pritzwalk. Als die Tür geöffnet wurde, ging er in die Wohnung und schlug ohne Grund auf einen 21-jährigen Mann ein, der sich in der Wohnung befand, teilte die Polizei mit.

Der 21-Jährige ging nach den Schlägen zu Boden. Der Angreifer trat dann mit den Füßen auf sein Opfer ein, informierte die Polizei weiter.

Beide seien voneinander getrennt worden. Der 41-Jährige verließ daraufhin die Wohnung. Beim Weggehen soll er noch die Scheibe einer Zimmertür eingeschlagen haben.

Der 21-Jährige benötigte keinen Arzt. Er gab gegenüber der Polizei an, nicht verletzt zu sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Von MAZonline