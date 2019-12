Pritzwalk

Einen Spendenscheck über 500 Euro überreichte am Montag, 9. Dezember, Reiko Viereck im Streicheltierhof im Pritzwalker Hainholz. Das Zahnradwerk Pritzwalk (ZPW) möchte damit den Bau einer Vogelvoliere unterstützen, erklärte der Geschäftsführer. „Die 500 Euro werden sicher nur der Anfang sein, aber vielleicht schließen sich andere Unternehmen an“, so Reiko Viereck.

Das Zahnradwerk hatte zum 50-jährigen Bestehen des Betriebes im September zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Die Einnahmen daraus sollten einem guten Zweck zukommen. „Das war von vornherein klar“, sagte Reiko Viereck. Nach einigen Überlegungen sei man auf den Streicheltierhof gekommen.

Dem Streichelzoo gilt jetzt einiges an Aufmerksamkeit

Die Spende, zu deren Übergabe auch Bürgermeister Ronald Thiel und der Rechtsamtsleiter Dietmar Sachs gekommen waren, geht an den Verein Natur, Landschaft, Denkmalpflege (NLD), der den Streicheltierhof betreibt. Dessen Vorsitzender Norbert Reiwald nahm den Scheck an der kleinen Voliere für Diamanttäubchen dankbar entgegen.

Im vergangenen Jahr ist viel passiert auf dem Gelände nahe der alten Baumschule: Gehege wurden repariert, andere neu angelegt und aus dem Bürgerhaushalt konnten zwei neue Hütten samt Auslauf finanziert werden, in denen sich jetzt putzige Kaninchen und Meerschweinchen tummeln.

Unterkunft für Pfauen, Puter, Nymphensittiche und Täubchen

Marion Schumacher, Bevollmächtigte des NLD-Vorstandes, freut sich über die „sehr gute Resonanz“, die die Bürger den Mitarbeitern zum Saisonabschluss Anfang Oktober entgegen gebracht hatten. Die große Voliere werde das Angebot im Streicheltierhof weiter verbessern. Auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern sollen Pfauen, Puter, Nymphensittiche und die Täubchen in jeweils eigenen Abteilen untergebracht werden.

Der Streicheltierhof hat übrigens auch über den Winter wochentags von 10 bis 14.45 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 15 Uhr geöffnet. An Heiligabend und an Silvester von 10 bis 13 Uhr.

Von MAZ-online