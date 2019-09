Kulturhaus überlebt Kalten Krieg

Pritzwalk

Am 21. April 1959 wurde das Kulturhaus in Pritzwalk eröffnet. Das ist nun 60 Jahre her. Aus diesem Grund wurde am Samstag auch kräftig gefeiert. „Ich denke, wir haben den richtigen Schritt gemacht, diesen Anlass heute zu feiern“ sagte Pritzwalks Bürgermeister Ronald Thiel bei seiner Eröffnungsrede.

Neben ihm kamen auch viele andere Gäste. So konnte in den Reihen auch die SPD-Frau Katrin Lange gesehen werden. „Danke, dass Sie heute den Weg hier her gefunden haben“, so der Pritzwalker Rathauschef. Ebenfalls kamen Vertreter der Stadt, der Stadtparlamente und auch ehemalige Bürgermeister zur Sause ins Kulturhaus.

Mit Blick in die Vergangenheit

In 60 Jahren ist viel passiert. Das bestätigte auch Thiel. „Das Kulturhaus hat sechs Jahrzehnte erlebt“, sagte er. „Zur Zeit der Eröffnung wütete der kalte Krieg in Berlin“, erzählte Thiel. Und eine Tatsache machte den Bürgermeister zugleich stolz und auch etwas wehmütig: „ Pritzwalk war damals auch noch Kreisstadt“, erklärte er den Gästen.

Bürgermeister Ronald Thiel eröffnete die Geburtstagfeier mit einer kleinen Rede. Quelle: Julia Redepenning

Das Kino gibt es schon seit der Eröffnung im April 1959. Damals lief ein Film noch auf zwei schweren 35-Millimeter-Filmrollen. Daran ist heute nicht mehr zu denken. Beim Umbau im Jahr 2003 wurde der Saal mit 102 Plätzen umgestaltet. Heute laufen Vorführungen über Digitaltechnik mit Dolby Surround.

Was die Wände des Hausens in den letzten Jahrzehnten noch so alles gesehen haben, erklärte der Leiter der Museumsfabrik Lars Schladitz. Für den Tag der offenen Tür hatte er eine Präsentation erarbeitet und zeigte diese im Kinosaal.

Spaß Mit Wolf Willy

Für die vielen kleinen Gäste stand ein buntes Angebot an Aktivitäten bereit. So konnten sie gleich zwei Mal einen Kinofilm kostenlos ansehen. Parallel zur Kaffeetafel liefen zwei Spielfilme. Vor dem Kulturhaus gab es eine kleines Kettenkarussell und andere Stände, die ebenfalls kostenlos zur Verfügung standen. Das Highlight war jedoch Wolf Willy. Das Maskottchen der Stadt begrüßte alle Besucher und wurde besonders von den Kleinen genauer ins Auge gefasst.

Im großen Saal gab es ein buntes Programm und köstlichen Kuchen und Kaffee. Quelle: Julia Redepennig

Für die Großen gab es nach der offiziellen Eröffnung eine großzügige Kaffeetafel. Begleitet wurde diese von Shanty-Chor „ Stella maris“ aus Kyritz. „Wir gratulieren auch herzlich zum Geburtstag“, so einer der Künstler vor Beginn des Konzertes. Für jeden Geschmack gab es einen passenden Programmpunkt.

Pläne für die Zukunft

„Wenn es klappt, sehen wir uns in 5 Jahren wieder mit einem veränderten Kulturhaus“, konnte der Bürgermeister verkünden. Es steht eine Menge auf dem Bauplan. Bald schon ist ein Kinosaal mit 24 Plätzen vorgesehen, der auch barrierefrei zu erreichen ist.

Und wenn alles nach Plan läuft, kann 2020 der Start für die neuen Umbauarbeiten gegeben werden. Angedacht ist eine energetische Sanierung verschiedener Abschnitte, sowie die die Qualitätsverbesserung der Barrierefreiheit.

Wünsche für die Zukunft

Kathrin Zeh, Geschäftsführerin der Pritzwalker Wohnungsbaugesellschaft, war mit einem Stand vor Ort. Gemeinsam mit der Stadt Pritzwalk hatte die WBG diesen Aktionstag organisiert. Für sie ist das Kulturhaus ein toller Ort. „Es ist eine Bereicherung für die Stadt“, erzählte sie.

Das Team von der Pritzwalker Wohnungsbaugesellschaft war mit einem Stand vertreten und feierte den 60. Geburtstag mit. Quelle: Julia Redepenning

„Hier gibt es für jede Altersklasse etwas“, fügte sie hinzu. Von einer Tanzschule, hin zu sportlichen Aktivitäten und Seniorennachmittagen, ist hier viel zu erleben. Daher schaut sie auch positiv in die Zukunft und wünscht dem Pritzwalker Kulti auch alles Gute. „Ich wünsche mir, dass es immer so beliebt bleibt und der Umbau ein noch breiteres Publikum anzieht“.

Von Julia Redepenning