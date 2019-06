Pritzwalk

Zu einem Unfall mit einer verletzten Frau kam es am Mittwoch um 18 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pritzwalk und Meyenburg, als an einem BMW ein Reifen platzte. Der 34-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke.

Danach schleuderte das Auto über die gesamte Fahrbahn zurück und prallte mit einem anderen BMW zusammen, an dessen Steuer ein 75-Jähriger saß.

Technischer Mangel als Unfallursache

Beide Pkw kamen auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Die 77-jährige Beifahrerin des Seniors wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass ein technischer Mangel als Unfallursache in Betracht kommt, da am Fahrzeug des 34-Jährigen unterschiedliche Reifen (Sommer- und Winterreifen), teilweise in schlechtem Zustand, montiert waren.

Beide BMW nicht mehr fahrbereit

Die Mittelschutzplanke war stark deformiert und ragte auf die Fahrbahn in Richtung Berlin. Um die Reparatur dieses Schadens kümmerte sich die Autobahnmeisterei. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro.

Die Fahrbahn nach Hamburg wurde im Rahmen des Einsatzes für circa 40 Minuten gesperrt, wodurch es laut Polizei zu einem leichten Stau kam.

Von MAZ-online