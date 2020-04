Wie Roswitha Schick eine Küche für die Alt Krüssower Kirche gewann

Alt Krüssow

Es sollte ein großes Jahr werden in Alt Krüssow (Stadt Pritzwalk): Schließlich wird die Wallfahrtskirche im Ort anno 2020 stolze 500 Jahre alt. Alles war geplant für eine große Feier und noch mehr. Doch nun ist alles abgesagt, erstmals spürbar beim Anpilgern, das in diesem Jahr in Alt Krüssow beginnen sollte, aber wegen der Corona-Krise nicht hat stattfinden können.

Überraschung kurz vor Ostern

Doch für den Förderverein Wallfahrtskirche Alt Krüssow platzte just am Gründonnerstag, als eigentlich die Pilger hier hätten starten sollen, mitten in die Tristesse eine gute Nachricht zum Osterfest: Auf kuriose Weise kommt die Alt Krüssower Kirche zur vom Förderverein langersehnten neuen Teeküche.

Anzeige

Roswitha Schick im künftigen Ausstellungsraum in der Kirche. Quelle: Bernd Atzenroth

„Welch eine Überraschung und welch eine Freude... Aber fest steht, dass es ganz viele Menschen heute morgen im Radio verfolgen konnten: Roswitha Schick hat bei einem Gewinnspiel des Radiosenders Radio B2 teilgenommen“, heißt es auf Facebook.

Die Teeküche wird dringend benötigt

Und gewonnen: Eine Küche im Wert von 5000 Euro, die ein Küchenhersteller als Preis zur Verfügung gestellt hatte. Roswitha Schick will die Küche der Kirche spenden. „Wenn also Förderbestimmungen und Sanierungskonzept dem nicht entgegenstehen, dann haben wir eine dringend benötigte Teeküche“, heißt es weiter in dem Post.

„Bewirb uns doch mit der ’Kirche mit Küche’“

Noch Tage danach klingt Roswitha Schick ganz beseelt, wenn man mit ihr über den unverhofften Gewinn spricht. Eigentlich habe man „nur aus Quatsch“ mitgemacht. Man habe nach Ideen gesucht, um den Förderverein in diesem für ihn eigentlich großen Jahr weiter im Gespräch zu halten – schließlich war mit der Absage aller städtischen Veranstaltungen in Pritzwalk bis zum 30. September auch die große Jubiläumsveranstaltung für die Kirche am 30. Mai hinfällig. „Es ist immer schön, wenn wir in aller Munde sind“, sagt Roswitha Schick.

Da kam der Wettbewerb gerade recht. „Bewirb uns doch einfach mit der ’Kirche mit Küche’“, schlug Roswitha Schicks Tochter Marion vor – beide sind zusammen im Vorstand des Fördervereins.

Das kam offenbar bei dem Radiosender gut an und brachte den Alt Krüssowern nun ihre Osterüberraschung ein. Am Dienstag hatte sich bereits eine Dame von der Küchenfirma gemeldet, die die Küche im Wert von 5000 Euro zur Verfügung gestellt habe.

Denkmalbehörde hat nicht gegen Plan – genehmigt werden muss er trotzdem

Zu klären ist aber, wie der Einbau der Küche denkmalkonform gelingen kann. Dafür gebe es eine Planung der Architektin Bärbel Kannenberg So hat Roswitha Schick für die Absprache das Möbelhaus an die Architektin verwiesen.

Gordon Thalmann von der Unteren Denkmalbehörde beim Landkreis Prignitz kennt die Skizze der Architektin. Diese sei „soweit in Ordnung“. Aber bewertet werden müsse sie trotzdem. Schließlich müsse das Vorhaben denkmalrechtlich und kirchenbaurechtlich genehmigt werden – ein formaler Weg, der eingehalten werden muss. Thalmann betont aber, dass „grundsätzlich nichts dagegen spricht“.

Dann wird halt ein Jahr später gefeiert

In Sachen Kirchenjubiläum gibt es in Alt Krüssow übrigens auch einen Silberstreif am Horizont: „Dann verlegen wir alles halt um ein Jahr“, sagt Roswitha Schick, „500 plus ein Jahr lässt sich auch gut feiern.“ So ist es zum Beispiel bereits mit dem für August angekündigten Konzert von Peter Orloff in der Kirche, das exakt um ein Jahr verschoben werden konnte.

Von Bernd Atzenroth