Pritzwalk Mesendorf - B 107 wird nun definitiv ausgebaut Nach einer Anfrage des Landtagsabgeordneten Jan Redmann (CDU) baut das Land nun schon bald die B 107 bei Mesendorf aus. Das teilte Redmann am Donnerstag mit.

An zentraler Stelle in Mesendorf, nämlich in der Kurve vor dem Dorfgemeinschaftshaus, hängt jetzt das Transparent, auf dem die Pritzwalker und Mesendorfer den Ausbau der B107 fordern - gut sichtbar für alle, die sich just über diese Straße quälen müssen. Quelle: Bernd Atzenroth