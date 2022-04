B103 bei Pritzwalk: 87-Jähriger missachtet Vorfahrt – Verkehrsunfall

Birkenfelde

Ein 87-jähriger Prignitzer befuhr am Montag gegen 17 Uhr mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 103 von Birkenfelde kommend in Richtung Pritzwalk. An der Einmündung zur Meyenburger Chaussee beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei missachtete er offenbar den 53-jährigen Autofahrer im Gegenverkehr. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 87-Jährige und seine 80-jährige Beifahrerin haben sich bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro.

Von MAZonline