Eine neue Hinweistafel gibt in Bad Wilsnack jetzt Auskunft über die Geschichte des jüdischen Friedhofs. Sie soll noch vor Totensonntag offiziell eingeweiht werden. Um die ebenfalls geplante Verlegung von Stolpersteinen kümmern sich Nachfahren der jüdischen Familie Saenger, die in Bad Wilsnack gelebt hatte.

Neue Infotafel: Über das jüdische Leben in Bad Wilsnack

