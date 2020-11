Kemnitz

In der Not wird der Mensch erfinderisch. Im Falle der weiterhin andauernden Baumaßnahmen an der Bundesstraße 189 bei Kemnitz (Stadt Pritzwalk) trifft dieses Sprichwort schon seit vielen Monaten zu. Nachdem in der letzten Woche die Ortsdurchfahrt in Kemnitz selbst saniert worden war, ist das Bauunternehmen nun mit dem Abschnitt vor der Ortseinfahrt beschäftigt.

Autofahrer ignorieren Vollsperrung bei Kemnitz ( Pritzwalk )

Seit Montag können die Straßen in Richtung Sarnow und Alt Krüssow nicht mehr befahren werden. Für viele Pendler ist das sicher ein Ärgernis, weil die Routen gern als Umleitung genutzt werden. Die offizielle Umfahrung ist jedoch eine andere. Zumindest in der Theorie.

Die Bauarbeiten an dem Straßenstück gehen unterdessen weiter. Quelle: Julia Redepenning

In der Praxis haben Autofahrer und andere Kraftfahrer schnell andere Wege gefunden, die Baustelle gekonnt zu umfahren. Bereits am Montag berichten Anwohner, dass es keine Entspannung gibt. Der Umleitungsverkehr rollt fleißig weiter – trotz genauer Beschilderung und diverser Absperrungen.

Nicht nur Einheimische haben die Umfahrung der Baustelle schnell für sich entdeckt. Quelle: Julia Redepenning

Autofahrer fährt am Bauzaun bei Kemnitz einfach vorbei

„Ich dachte, jetzt ist für eine Woche Ruhe“, erzählt Harald Mannser aus Sarnow, „doch so war es nicht.“ Der Anwohner hat sich ein eigenes Bild von der Lage gemacht. „Die Leute haben sogar den Bauzaun zur Seite geschoben, damit sie durchfahren können“, berichtet er. Mit seiner Aussage hatte er Recht.

Auch am Dienstag waren vermehrt Autos zu beobachten, die über den Bürgersteig am Bauzaun vorbeifahren. Auf der anderen Seite nehmen zahlreiche Kraftfahrer die Umfahrung neben dem Neubau in Kemnitz. Ein kleiner schmaler Weg führt direkt hinter der Baustelle auf die B189 in Richtung Heiligengrabe oder nach Bölzke. Diesen nehmen sogar tonnenschwere Lkw.

Bauarbeiten vor Kemnitz noch bis Freitag

In Sarnow gibt es keine Vollsperrung. Jedoch wurde seitens der Baufirma ein eigentlich nicht übersehbarer Hinweis vor dem Ortsausgang in Richtung Kemnitz aufgestellt. So mancher Brummi-Fahrer wendet daher, was sich ebenfalls als Schauspiel entpuppen kann.

In Sarnow steht ein Hinweis auf die Baustelle, den aber nur wenige Beachtung schenken. Quelle: Julia Redepenning

„Am Montag und Dienstag wurden die Asphaltierungsarbeiten am Ortsausgang Richtung Wittstock durchgeführt“, heißt es von Steffen Streu, Pressesprecher des Landebetriebs Straßenwesen, „Für die Anwohner gibt es keine Einschränkungen, aber die Straßen nach Sarnow und Alt Krüssow sind bis Freitag noch vollgesperrt“, ergänzt Streu.

Ab Montag wird in Pritzwalk gebaut

So ist zumindest der Plan. Sollten unvorhergesehene Probleme auftauchen, können sich die Arbeiten noch verzögern. Die nächste Hürde für den wilden Umleitungsverkehr gibt es bereits nächste Woche an. Wie Frank Stubenrauch, Pressesprecher des Landkreises Prignitz, verkündet, beginnt am 16. November die Sanierung des Bahnübergangs am Ortsausgang Pritzwalk in Richtung Sadenbeck und Beveringen.

Die Arbeiten sollen bis 4. Dezember andauern. Auch diese Strecke wird aktuell gern als Umfahrung der Kemnitzer Baustelle benutzt.

Von Julia Redepenning