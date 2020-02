Bauboom bei Pritzwalker Supermärkten

Pritzwalk

Nicht nur die Zauneidechse sorgt für Verzögerungen bei Bauprojekten in Pritzwalk, wie es derzeit beim geplanten Wohngebiet am Birkenwäldchen der Fall ist. Dem Reptil steht die Haubernlerche in nichts nach. Sie fühlt sich im Norden der Stadt zuhause – ausgerechnet auf der Fläche, die für den Neubau zweier Supermärkte vorgesehen ist.

Die Haubenlerche steht im Weg

Edeka und Aldi wollen neu und größer bauen. Diesen Plan verfolgen die beiden Unternehmen seit mehreren Jahren. Bereits im Juni 2016 hatte die Stadtverordnetenversammlung dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zugestimmt. Es folgten die weiteren obligatorischen Verfahrensschritte, zu der auch die artenschutzfachliche Bewertung gehört, die im September 2018 erstellt wurde.

Dieses Gelände ist als Ausgleichsfläche für die Haubenlerche vorgesehen. Quelle: Stephanie Fedders

Dabei geriet die sehr gefährdete Haubenlerche in den Fokus, die auf dem Areal ihre Nahrung findet, das die beiden Märkte für ihre Erweiterung brauchen. Um den Vogel, der wahrscheinlich auf dem Flachdach des Gebäudes brütet, nicht aus seinem angestammten Lebensraum zu verscheuchen, muss Ersatz gefunden werden – „in einem Radius von 700 Metern“, erklärte Planer Jörg Lewin den Mitgliedern des Pritzwalker Stadtentwicklungsausschusses.

Das war aufgrund der räumlichen Situation vor Ort schwierig und ist erst Anfang dieses Jahres mit dem Kauf eines angrenzenden Grundstückes gelungen. Dabei handelt es sich um eine Altlastenfläche südlich der Tankstelle, die ehemals zum Gelände des VEB Kraftverkehr Pritzwalk gehörte.

Supermärkte bekommen mehr Verkaufsfläche

Jetzt können die nächsten Schritte erfolgen, zu denen eine Abwägung über die Stellungnahmen nach der ersten Beteiligungsrunde und die Billigung des Entwurfes für die erneute Abfrage im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes gehören. Darüber stimmen die Stadtverordneten am 26. Februar ab.

Diese Fläche hinter den jetzigen Gebäuden wird für den Neubau gebraucht. Quelle: Stephanie Fedders

Jörg Lewin ist optimistisch und hofft, noch in diesem Jahr auch über den Satzungsbeschluss abstimmen zu lassen. Wenn alle Genehmigungen vorliegen und mit dem Abriss der jetzigen Gebäude begonnen werden kann, steht der Fläche zwischen den Straßen am Ring und Kietz eine große optische Veränderung bevor.

Die Einkaufsmärkte werden nicht nur erheblich mehr Verkaufsfläche bekommen, sie tauschen auch ihre Plätze. Aldi wächst von 850 auf 1200 Quadratmeter und wird den südlichen Bereich der bebauten Fläche nutzen. Edeka wird von 900 auf rund 2000 Quadratmeter erweitert. Und die vergrößerte Parkfläche bekommt eine zweite Zufahrt, die in nördlicher Richtung auf die Straße Kietz führt.

Auch Penny und Norma wollen anbauen

Neu gestaltet wird auch die Straße am Ring, die einen neuen Gehweg, eine neue Bushaltestelle sowie frisches Grün durch neue Bäume bekommt.

Mehr Platz brauchen auch zwei andere Discounter in Pritzwalk. Der Stadtentwicklungsausschuss nahm kurz zur Kenntnis, dass sowohl Penny als auch Norma anbauen wollen, die sich an der Bergstraße niedergelassen haben.

Geplant ist die Vergrößerung der beiden Gebäude und damit der Verkaufsflächen in Richtung Parkplatz um jeweils 200 Quadratmeter. Auch dafür muss laut Jörg Lewin ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden.

Von Stephanie Fedders