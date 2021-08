Beveringen: Einsatz für Dorfgemeinschaftshaus

Beveringen

Sie wollen etwas für ihren Ort Beveringen und Streckenthin (Stadt Pritzwalk) erreichen: Ortsvorsteher Markus Milord, Ortsbeirat Karsten Ferner und die beratende Person im Ortsbeirat, Rigo Benn, hatten sich einiges vorgenommen, als sie im Juni 2019 ihre Ämter angetreten haben.

Und Markus Milord, der am 26. Mai 2019 zum Ortsvorsteher gewählt worden war, legte nun zusammen mit Karsten Ferner eine ordentliche Zwischenbilanz vor, bei der aber noch eins fehlt: Denn das wichtigste Anliegen der Beveringer ist ein Dorfgemeinschaftshaus.

Bedarf für eine größere Einrichtung in Beveringen unbestritten

Immerhin ist man soweit, dass das jetzige Sporthaus einmal diese Funktion erfüllen soll, nachdem eine bauliche Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses verworfen worden war. Doch das Sporthaus ist marode und müsste umfangreich saniert, wenn nicht gar neu gebaut werden. Dazu aber fehlt bislang ein Beschluss der Stadt, was Milord und Ferner bedauern. Dabei ist der Bedarf für eine größere Einrichtung in Beveringen unbestritten.

Vom Dorfputz über die Freidhofsgestaltung bis zum Kinderfest: In Beveringen ist in den vergangenen zwei Jahren einiges getan worden. Quelle: privat

Immerhin hatte der Bildungsausschuss am 19. April getagt und das Gelände besichtigt sowie die Alternativen erörtert. Damals hatte Amtsleiter Dietmar Sachs von der Stadtverwaltung einen Anbau vorgeschlagen, der inklusive aller Sanierungsmaßnahmen im Restgebäude mit Kosten von mehreren hunderttausend Euro allerdings so teuer wäre, dass sich die Beveringer auch gut einen Neubau des Gebäudes vorstellen könnten.

Mit Stadt Pritzwalk im Gespräch über Mietvertrag

Im Gespräch sind die Beveringer mit der Stadt bislang nur über einen Mietvertrag für das Objekt, wobei für sie dabei nicht klar ist, wer was mieten soll. Dazu hat der Dorfverein einen Fragekatalog erstellt, aber noch keine Antworten erhalten. Nun wird der Ortsbeirat wieder ab Ende August in die Ausschüsse der Stadtverordneten gehen.

Bei anderen Sachen waren die Beveringer schon erfolgreicher, auch die Zusammenarbeit mit der Stadt klappte. Bereits im Juli 2019 hatte der Ortsbeirat der Stadt erste Maßnahmen vorgeschlagen, um das Ortsbild zu verschönern. Dazu gehörten die Gestaltung des Friedhofs – konkret ging es um den Zaun und eine neue Hecke – sowie die Bereinigung des alten Friedhofs.

Mittel aus dem Pritzwalker Bürgerhaushalt

Via Bürgerhaushalt 2020 konnte die Friedhofsgestaltung nun umgesetzt werden. Ebenfalls per Bürgerhaushalt wurde Geld für den neuen Spielplatz in Streckenthin bewilligt. Vorschläge für den nächsten Pritz­walker Bürgerhaushalt sind aus dem Ort wieder eingegangen.

Die Aktivitäten im Ort können sich ebenfalls sehen lassen. Vom Dorfputz über öffentliche Sprechstunden mit den Bürgern, einen Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, das Oster- und Oktoberfest, das Aufstellen eines Weihnachtsbaums, das Kinderfest des Dorfvereins sowie das Weihnachtskaffee ist ein reges Dorfleben dokumentiert.

Beveringen will schönstes Dorf werden, Streckenthin feiert

Beveringen nimmt darüber hinaus am Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil. Die Initiative dafür hat der Dorfverein und insbesondere Gabriele Ferner ergriffen. Am 23. September steht dabei nun eine Ortsbegehung an.

In Streckenthin wiederum bereitet man das Dorffest am Samstag, 11. September, vor. Dann werden 665 Jahre Streckenthin gefeiert.

Und was das Dorfgemeinschaftshaus angeht, werden die Beveringer auch nicht aufgeben. Immerhin ist die Wahlperiode des Ortsbeirats noch nicht zur Hälfte herum – und bis zum Ende wird sich das Trio weiter für sein Anliegen einsetzen.

Von Bernd Atzenroth