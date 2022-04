Beveringen

Das diesjährige Osterfeuer nutzte der Vorsitzende des Ortsbeirates Beveringen Markus Milord dazu, die Einwohner über die Verwendung der Gewinnsumme in Höhe von 5000 Euro zu informieren, die der Pritzwalker Ortsteil mit dem Gewinn des Vorentscheids des Landkreises Prignitz für den Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erhalten hatte.

Beveringer Jugendfeuerwehr, Seniorengruppe, Dorfverein Biber und Kirchengemeinde erhalten Teil der Gewinnsumme

Demnach erhalten die Jugendfeuerwehr, die Seniorengruppe und der Dorfverein Biber 1368 Beveringen jeweils 500 Euro zur individuellen Verwendung. 1000 Euro gehen an die Kirchengemeinde Beveringen, die für den Erhalt und für die Restaurierung der Kirche verwendet werden sollen.

Beveringen wurde im Oktober 2021 als Sieger des Wettbewerbs auf Kreisebene „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. Bei der Siegerehrung in Perleberg: (v.l.): Ronald Thiel, Kerstin Meyer, Markus Milord und Torsten Uhe. Quelle: Bernd Atzenroth

Pritzwalker Ortsteil Beveringen nimmt am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil

Die verbleibenden 2500 Euro sind für die Präsentation des Ortes im Landeswettbewerb am 13. Juni und für das große Fest zum 110jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr im September eingeplant. Zum Gewinn gehört auch ein Aronia-Strauch, der am Ostersamstag im Dorfzentrum am Feuerwehrgerätehaus gepflanzt wurde. Dort wird in Zukunft ein Schild zu finden sein, das auf den Beveringer Sieg im Prignitzer Dorf-Wettbewerb 2021 informieren wird.

Den Entscheidungen vorausgegangen war eine Umfrage, die unter dem Titel „Beveringen 2022 – mitmachen – mitgestalten – mitbestimmen“ unter den Beveringer Einwohnern Anfang des Jahres durchgeführt wurde. Dem Beveringer Ortsbeirat war es ein besonderes Anliegen, die Entscheidung über die Verteilung der Gewinnsumme gemeinsam mit den Einwohnern zu fällen. Bei dieser Umfrage wurden auch Ideen für die Gestaltung des Ortes, zur Stärkung der Dorfgemeinschaft und zur Präsentation für den Landeswettbewerb eingebracht.

In Beveringen gehen die Vorbereitungen für die Präsentation beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ nun in die Schlussphase. Am 13. Juni wird die Jury den Ort besuchen. Für den Schlussspurt sind auch wieder alle Einwohner des Pritzwalker Ortsteils eingeladen mitzumachen. Sie können Wünsche und Anregungen einbringen sowie aktiv in der Arbeitsgruppe Landeswettbewerb mitarbeiten. Im Sporthaus Beveringen befindet sich eine Informationstafel mit aktuellen Stand.

