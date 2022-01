Beveringen

Ein kleines Dorf hat in diesem Jahr Großes vor: Der Pritzwalker Ortsteil Beveringen präsentiert den Landkreis Prignitz im Juni 2022 beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

„Unsere Stärke ist der große Zusammenhalt aller Beveringer, der Vereine, Verbände und Gruppen im Dorf. Und so wollen und können wir auch unsere Bewerbung für den Landeswettbewerb nur gemeinsam gestalten“, sagt Gabriele Ferner vom Dorfverein.

Zur Vorbereitung des Landeswettbewerbes wollen der Ortsbeirat, die Feuerwehr, die Kirchengemeinde und der Dorfverein daher auch die Meinungen der Einwohner und das ganz persönliche Bild jedes Einzelnen einfangen und darstellen.

Einwohner können sich jetzt an der Umfrage zu Beveringen beteiligen

Deshalb haben die Akteure und Vereine aus Beveringen eine Umfrage initiiert – und die Einwohner sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Die Organisatoren wollen erfahren, wie jeder seinen Ort wahrnimmt und wie die individuelle Sichtweise auf Beveringen ist. Dazu wurde bereits zum Jahresende ein Fragebogen an alle Haushalte verteilt.

Lesen Sie auch:

Neben konkreten Punkten können in der Umfrage auch die ganz individuelle Meinung, eigene Hinweise, Anregungen und Ideen mitgeteilt werden. Alle Einwohner sind eingeladen, mit den Fragen im Kopf einen besonderen Blick auf ihr Dorf zu richten und darüber nachzudenken, was das Besondere, Lebenswerte und Einzigartige an Beveringen ist.

Organisatoren wollen die Meinung aller Pritzwalker erfahren

Die Organisatoren freuen sich aber auch, die Meinung der Pritz­walker und der anderen Ortsteile über Beveringen zu erfahren und rufen hiermit dazu auf, sich an der Umfrage zu beteiligen. „Beveringen vertritt den Landkreis Prignitz beim Landeswettbewerb und daher ist uns die Meinung der Bürger unserer Kernstadt Pritzwalk und ihrer Ortsteile sehr wichtig“, sagt Gabriele Ferner. Der Fragebogen ist auch im Internet unter beveringen-prignitz.de abrufbar.

Beveringen startet im Vorfeld des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" 2022 eine Umfrage zu den Besonderheiten des Dorfes. Quelle: privat

Die ausgefüllten Fragebögen sollen bis 31. Januar 2022 bei den Organisatoren abgegeben oder per E-Mail an biber1368@t-online.de gesendet werden.

Ergebnisse zu Beveringen sollen im Anschluss präsentiert werden

„Wir freuen uns über viele Hinweise, Anregungen, Meinungen, Tipps und Vorschläge für Beveringen und für unsere Teilnahme am Landeswettbewerb“, heißt es von Seiten der Organisatoren. Nach Auswertung der Umfrage ist eine öffentliche Dorfversammlung geplant, in der die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt und diskutiert werden sollen.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Alle Infos zum Wettbewerb und zu den anderen Aktivitäten und Projekten sowie die Informationen zu den nächsten Terminen im Ort gibt es auf der Internetseite des Dorfes: www.beveringen-prignitz.de.

Von MAZonline