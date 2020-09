Bewährung für notorischen Verkehrssünder aus Pritzwalk

Perleberg

Seit Juni 2014 zählt der Angeklagte nicht mehr zu den sprichwörtlich unbeschriebenen Blättern mit einer weißen Weste. Wegen zweier Verhandlungen nahm der junge Mann jüngst Platz vor dem Perleberger Amtsgericht.

Im März 2019 wurde der 30-Jährige bei einer Fahrt mit einem BMW, im September 2019 in einem Audi erwischt. Einen Führerschein konnte er zu den Tatzeitpunkten nicht vorweisen.

Anzeige

Im vollen Bewusstsein seiner sechs Vorstrafen wegen ähnlicher und derselben Delikte, setzte er sich trotz allem wieder hinters Lenkrad, obwohl er wusste, dass die Fahrzeuge außerdem nicht einmal haftpflichtversichert waren.

Weitere MAZ+ Artikel

Damit er mit den Autos nicht gleich aus dem Verkehr gezogen wird und der Schwindel auffiell, gab’s für Audi und BMW gleich noch gefälschte Kennzeichen.

Die Begründung des Angeklagten für diese Taten: „Ich wollte die Autos bei einer Probefahrt auf technische Mängel testen.“ So erzählte der Angeklagte es dem vorsitzenden Richter Karsten Sprigode. Die gefälschten Kennzeichen – das Gesetz sieht darin eine Urkundenfälschung – habe sein ehemaliger Kumpel hergestellt, von dem er die Fahrzeuge kaufte.

Der gebürtige Pritzwalker belastete damit einen Mann, der Sprigode aus anderen Verhandlungen bekannt war. Der 30-Jährige schob dem Ex-Kumpel beim Urkundenfälschen den schwarzen Peter zu, „obwohl er mir im Vorfeld gedroht hat, dass ich Schläge bekommen, wenn ich gegen ihn auspacke“.

Künftig wolle sich der Angeklagte ändern - eine „Wende um 360 Grad“ versprach er dem Richter und der Staatsanwältin vollmundig.

Den ersten Schritt habe er bereits hinter sich gebracht: mit einem Wegzug ins Pritzwalker Umland sollen die kriminellen Seilschaften ein Ende haben. Sein erst wenige Monate altes Baby und seine Freundin gäben ihm genug Motivation dazu.

Um aus dem Sozialleistungsbezug herauszukommen, bemühe er sich um eine Stelle als Lagerarbeiter. Den Aussagen des 30-Jährigen maß Richter Sprigode großes Gewicht zu, redete dem jungen Mann aber noch mal scharf ins Gewissen: „Ich will Ihnen nicht unbedingt das Leben verbauen“, sagte Sprigode und setzte eine Mahnung hinzu, „aber sollten Sie in den nächsten vier Jahren ohne Fahrerlaubnis in einem Auto angetroffen werden, dann sind Sie auch schnell im Gefängnis“.

Vier Jahre beträgt die Bewährungszeit. Wird der Angeklagte in dieser Zeit von der Polizei erwischt, muss er die elfmonatige Freiheitsstrafe hinter schwedischen Gardinen absitzen.

Den Beschuldigten zusätzlich zu 150 gemeinnützigen Arbeitsstunden zu verurteilen, davon sah der Richter mit Blick auf eine eventuell künftige Arbeit ab. Ebenso wie von einer Sperre, nun endlich einen Führerschein-Kurs zu belegen. „Mit Sperre wäre eine Weiterentwicklung nicht möglich“, so Karsten Sprigode.

Von Susann Salzmann