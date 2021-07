Bölzke

Weil er offenbar keine Hunde mag, attackierte ein Mann am Montagnachmittag in Bölzke (Stadt Pritzwalk) eine Frau, die mit zwei Hunden spazieren ging. Er zückte eine Flasche Pfefferspray und sprühte der Frau das Reizgas ins Gesicht. Auch einen der Hunde griff der Mann damit an. Er stieß zudem laut Polizei weitere Drohungen aus – zum Beispiel, dass er Giftköder für Hunde auslegen würde.

Die Frau hatte die Polizei eingeschaltet, die eine Strafanzeige aufgenommen hat. Die Haut der Frau war zwar gerötet, doch war der Einsatz eines Rettungswagens nach Angaben der Polizei nicht erforderlich.

Bölzke mit seiner Kulturkirche ist eigentlich ein sehr ruhiger Ort. Quelle: Susanne Gloger

Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung

Auf den Täter wartet nun ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. „Mit ihm ist gesprochen worden, er trat von seinen Äußerungen zurück“, sagte dazu Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Die Polizei schätzte den Sachverhalt als zunächst nicht weiter bedrohlich ein, da gegen den Mann bislang nichts vorlag. „Er wohnt dort nicht und ist bislang auch polizeilich nicht in Erscheinung getreten“, sagte Ariane Feierbach.

Aus Bölzke war jedoch zu hören, dass der Mann, der sich im Dorf ab und zu aufhält, auch andere Hundebesitzer angepöbelt und ähnliche Drohungen ausgestoßen hat. Darauf angesprochen, bat Ariane Feierbach darum, der Polizei weitere Informationen zukommen zu lassen, damit man die Sache richtig einschätzen könne.

Von Bernd Atzenroth