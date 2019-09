Annamarie Kranzer ist die neue Königin

Bölzke

Der kleine Ort Bölzke (Stadt Pritzwalk) ist sehr idyllisch gelegen. Einmal im Jahr steht aber alles unter dem Motto Kürbis, wie auch am Wochenende. Er oder sie wurde gesucht und am Ende wurde sie gefunden. Es geht um den Titel „Kürbiskönig 2019“ und durchsetzen konnte sich die Berlinerin Annamaria Kranzer aus Berlin.

Kegeln, spucken, balancieren und Gewicht schätzen

Wer die Krone gewinnen wollte, musste sich im Vorfeld den Aufgaben der Kürbisolympiade stellen. Ralf Doerks , Vorsitzender des Förderverein für den Erhalt der Bölzker Kirche, erklärte was es mit diesem Wettkampf auf sich hat. „Es gib verschiedene Disziplinen, die alle absolviert werden mussten“, sagte er.

So musste jeder Teilnehmer sein Können beim Balancieren unter Beweis stellen, jedoch mit einem Kürbis auf dem Kopf. „Der beste Teilnehmer schaffte es mehr als fünf Minuten“, so Doerks. Des Weiteren stand das Kürbiskernweitspuken, das Kurbiskegeln und das Schätzen des Gewichtes eines Exemplars auf dem Plan. „Knapp drei Kilogramm“, verkündete der Vorsitzende, als das Gemüse gewogen wurde.

Hier wurde gekegelt, aber mit einem Kürbis als Kugel. Quelle: Julia Redepenning

Zwei neue Könige

Am Ende konnte sich die Berlinerin Annamaria Kranzer durchsetzen. Sie war nach der Auszählung in allen Disziplinen die Beste. „Ich habe vorher sogar geübt“, verriet sie nach der Krönung. „Ich habe Zuhause immer Kerne gespukt“, und jetzt darf sie sich für ein Jahr Kürbiskönigin von Bölzke nennen.

Ebenfalls darf sich der 13- Jährige Alwin Walzer neuer König schimpfen. In der Altersklasse der Kinder konnte er den Sieg für sich behaupten und gewann nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch tolle Preise.

Alwin Walzer konnte sich in der Altersklasse der Kinder durchsetzen. Quelle: Julia Redepenning

Kleiner Markt und andere Attraktionen

Auch wenn die Olympiade im Vordergrund stand, gab es noch weit aus mehr beim Kürbisfest zu erleben. Die große Frage, ob das Pferd nun endlich seine Notdurft, konnte am Ende mit einem Ja beantwortete werden. Das Pferdebingo gehört eben dazu und alle warteten spannend auf das Ergebnis.

Der gesamte Platz vor der Dorfkirche roch herrlich nach Kürbis, denn natürlich gab es zum Fest auch passende Gerichte, wie eine Suppe. Mittendrin war auch der Stand von Mandy Simon zu finden. Sie betreibt eine kleine Imkerei und zeigte einige ihrer Produkte. Sie brachte sogar ihrer Bienen mit, die hinter einer Scheibe beim Arbeiten beobachtet werden konnten. Spannend und das lockte natürlich neugierige Gesichter an.

Mandy Simon stellte ihre kleine Imkerei vor und brachte sogar einige ihrer Bienen mit. Quelle: Julia Redepenning

„Auch wenn so viel am Wochenende los war rund um Pritzwalk, können wir sehr zufrieden sein mit dem Ergebnis“, sagte Ralf Doerks. In Bölzke wurde daher noch bis spät in die Nacht gefeiert.

Von Julia Redepenning