Pritzwalk

Am Tag danach war der Schreck schon ein wenig verflogen. Letztlich ging der Brand am Sonntagabend auf einem Hinterhof in der Pritzwalker Schillerstraße glücklicherweise glimpflich aus. Das hätte aber auch anders enden können. Das Seniorenzentrum Christophorus befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Brandortes.

Brandursache weiterhin unklar

Ein großer Riss in den Fensterscheiben des zweiten Obergeschosses zeigten am Montag das Ausmaß. Die Hitze war enorm. Beinahe wäre das Feuer vom benachbarten Grundstück aus übergegriffen. Lediglich ein schmaler etwa fünf Meter breiter Weg lag zwischen Feuer und Altenheim. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung hatte den Brand noch rechtzeitig bemerkt.

Die Hitze des Brandes war so stark, dass zwei Fensterscheiben des Seniorenzentrums zu Bruch gingen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Gegen 22 Uhr alarmierte sie die Feuerwehr. Es brannte ein Schuppen mit elektrischen Geräten. „Womöglich ging der Brand von einem benachbarten Unterstand aus“, informiert Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Eine genaue Brandursache war am Tag danach jedoch weiterhin völlig unklar.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die Kriminalpolizei untersuchte am Montag den Brandort, bislang ohne Ergebnisse. Derzeit gehe man jedoch von einem technischen Defekt aus, so die Polizeisprecherin. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Für die Feuerwehrleute war der Brand kein leichtes Unterfangen. Sie kamen nur sehr schwer zum Feuer vor.

Um an die Flammen richtig heranzukommen, schnitten die Einsatzkräfte die Hecke mit der Kettensäge herunter. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

„Als wir ankamen, stand der Schuppen schon lichterloh in Flammen“, berichtet Einsatzleiter Dirk Blohm. Von zwei Seiten aus – Schillerstraße und Gartenstraße – löschten die Brandschützer das Feuer. Schnell hatten sie die Flammen unter Kontrolle und verhinderten so vermutlich Schlimmeres.

Hinterhof nur schwer zugänglich

Insgesamt waren 46 Feuerwehrleute mit sechs Strahlrohren und teilweise unter schwerem Atemschutz im Einsatz. In dem etwa zwei mal fünf Meter großen Schuppen lagerten laut Dirk Blohm unter anderem ein Radio und Kühlschrank. Es lag Strom an. Besonders gefährlich war das aus seiner Sicht jedoch nicht.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den brennenden Schuppen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Oft werden bei Schuppenbränden Gasflaschen oder Ähnliches gefunden, die eine enorme Explosionsgefahr darstellen. Das war am Sonntagabend glücklicherweise nicht der Fall. Das Problem war der Platz. Der Hinterhof ist sehr verwinkelt, von einem hohen Zaun umgeben und nur schwer zugänglich.

Duft von Ruß und Rauch

Lediglich ein schmaler Weg durch einen Carport hindurch führte zum brennenden Schuppen. Von der Gartenstraße aus verlegten die Feuerwehrleute lange Schlauchleitungen bis hinter das Seniorenzentrum. Dort musste eine Hecke mittels Kettensäge für die Löscharbeiten weichen. Die Einsatzkräfte brachten Lichtmasten in Stellung.

Neben dem Schuppen geriet ein großer Holzhaufen in Brand. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Erst nach fast zwei Stunden war für die Feuerwehrleute aus Pritzwalk, Beveringen, Sadenbeck und Kemnitz die Arbeit getan. Am Tag danach lag immer noch der Duft von Ruß und Rauch in der Luft. Der Schuppen und Unterstand brannten vollständig aus. Bis auf die gesprungene Fensterscheibe blieb das Seniorenzentrum vom Brand verschont.

Bewohner haben geschlafen

„Wir standen am Abend ständig in Kontakt mit der Einsatzleitung“, berichtet Bernd Bartel, Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums. Die Feuerwehrleute schauten mit dem Rettungsdienst noch am Abend nach dem Rechten. Verletzte gab es nicht.

„Viele Bewohner haben geschlafen und von dem Brand gar nichts mitbekommen“, erzählt Bernd Bartel. Die gerissene äußere Scheibe der Doppelverglasung ist nun Sache der Versicherung. „Wir sind alle froh, dass das so glimpflich ausgegangen ist.“

Die Schillerstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Von Marcus J. Pfeiffer