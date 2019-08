Pritzwalk

Für die Feuerwehrleute war der Brand am Sonntagabend in Pritzwalk kein leichtes Unterfangen. Lediglich ein schmaler Weg durch einen Carport hindurch führte zu einem lichterloh brennenden Schuppen in der Schillerstraße.

Feuerwehrleute verhinderten Schlimmeres

Gegen 22 Uhr brach das Feuer auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses aus. Von zwei Seiten aus kämpften sich die Einsatzkräfte zu den Flammen vor. Ein großer Feuerball ragte in den dunklen Nachthimmel.

Lediglich ein schmaler Weg durch einen Carport hindurch führte zum Brand. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Hitze war so stark, dass zwei Scheiben des daneben stehenden Evangelischen Seniorenzentrums Christophorus zu Bruch gingen. Schnell löschten die Feuerwehrleute die Flammen nieder und verhinderten so vermutlich Schlimmeres.

46 Brandschützer vor Ort

Die Brandschützer kontrollierten gemeinsam mit dem Rettungsdienst die Räume des Altenheims. „Menschen waren nicht in Gefahr“, bestätigt Einsatzleiter Dirk Blohm. Schnell war der Brand unter Kontrolle.

Der Brand bedrohte das benachbarte Seniorenzentrum - zwei Scheiben gingen durch die Hitze schon zu Bruch. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Einsatzleitung bildete zwei Abschnitte – in der Schillerstraße und Gartenstraße. Insgesamt waren 46 Feuerwehrleute mit sechs Strahlrohren und teilweise unter schwerem Atemschutz im Einsatz, um über die Flammen Herr zu werden.

Brand schwer zu erreichen

In dem etwa zwei mal fünf Meter großen Schuppen lagerten laut Dirk Blohm Haushaltsgegenstände, darunter ein Radio und Kühlschrank. Es lag Strom an. Besonders gefährlich war das aus seiner Sicht jedoch nicht.

Unter schwerem Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den brennenden Schuppen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Oft werden bei Schuppenbränden Gasflaschen oder Ähnliches gefunden, die eine enorme Explosionsgefahr darstellen. Das war am Sonntagabend glücklicherweise nicht der Fall. Die einzige Hürde, die es galt zu überwinden, war der Platz.

Brandursache noch völlig unklar

Der Hinterhof ist sehr verwinkelt. Von der Gartenstraße aus verlegten die Feuerwehrleute lange Schlauchleitungen bis hinter das Seniorenzentrum. Dort musste eine Hecke mittels Kettensäge für die Löscharbeiten weichen. Die Einsatzkräfte brachten Lichtmasten in Stellung.

Die Schillerstraße war während des Einsatzes voll gesperrt. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Erst nach fast zwei Stunden war für die Feuerwehrleute aus Pritzwalk, Beveringen, Sadenbeck und Kemnitz die Arbeit getan. Nun übernimmt die Polizei und ermittelt zur Brandursache, die am Abend, genauso wie die Schadenshöhe, noch völlig unklar war.

Von Marcus J. Pfeiffer