Brückenabriss im Pritzwalker Ortsteil Kuckuck: Von Straßensperrungen keine Spur

Pritzwalk

Die Situation mutet ein wenig seltsam an. Stünden nicht schon ein paar Warnbaken an der Zufahrtsstraße nach Kuckuck, würde kurz vor dem Ortsschild nichts auf die Baustelle deuten, über die die Einwohner des Pritzwalker Ortsteiles bereits im Sommer vergangenen Jahres ausführlich informiert wurden.

Beide Brücken über die Dömnitz werden abgerissen

Geplant ist die Erneuerung der beiden Durchlässe der Dömnitz inklusive Abriss der in die Jahre gekommenen Brücken. Ursprünglich sollte es schon in den Herbstferien losgehen. Kurz vorher verständigten sich die Firma Universalbau GmbH aus Perleberg und die Stadtverwaltung aber auf einen neuen Bauablaufplan. Der sah den Start der Arbeiten in den Winterferien vor – also in dieser Woche.

Die Ortszufahrt nach Kuckuck ist entgegen anderer Ankündigungen immer noch offen. Quelle: Stephanie Fedders

Angedacht war dafür sogar eine Vollsperrung. Doch die ist bislang ausgeblieben – sehr zur Freude der Einwohner. Sie können nach wie vor mit Tempo 50 ins Dorf hinein und hinaus fahren, denn bis auf einige gefällte Bäume, für die es Ausgleichspflanzungen geben wird, und die provisorische Umleitung des Telefonkabels ist noch nichts geschehen.

Die fehlenden Baufahrzeuge können Bauamtsleiter Halldor Lugowski und seinen Kollegen Friedhelm Müller nicht beunruhigen. Ein Blick in die Unterlagen verrät, noch läuft alles nach Plan. Für die ersten Schritte ist nämlich eine Zeitspanne vorgesehen. Danach soll Anfang März der Grabenausbau erfolgen und die Baustraße hergestellt werden.

Am 29. Mai sollen die meisten Arbeiten beendet sein

Viel wichtiger ist für die Beiden der Endtermin: Am 29. Mai soll das Projekt bis auf Restarbeiten abgeschlossen sein.

Bis dahin gilt es, die beiden Brücken ersatzlos abzutragen, die zuletzt bei der alle fünf Jahre anfallenden obligatorischen Prüfung durchgefallen sind. „Die Rohre und Mauern waren bereits abgesackt und undicht“, erklärt Halldor Lugowski.

Daher werden für den aktuellen Lauf der Dömnitz und ihren wenige Meter entfernten Altarm Durchlässe mit zwei, beziehungsweise einem Meter Durchmesser eingesetzt. Mit Hilfe einer Spundwand muss dafür zunächst die Dömnitz in das ursprüngliche Flussbett umgeleitet werden.

Vorhaben kostet rund 440 000 Euro

Ergänzend wird parallel zur jetzigen Wegführung eine provisorische Straße ausgekoffert, die die meiste Zeit die Zufahrt nach Kuckuck ermöglichen soll.

Ganz ohne Vollsperrung wird es aber während der nächsten Monate nicht gehen. Spätestens wenn der Asphalt aufgebracht wird, ist der direkte Weg nach Sadenbeck nicht passierbar. Die dafür während der Einwohnerversammlung im Sommer vorgestellte provisorische Umleitung über den Falkenhagener Damm ist als Alternative gedacht.

Bereits aufgestellt ist das Schild, das auf die Co-Finanzierung der Arbeiten hinweist. Die Stadt kann auf 75 Prozent Leader-Fördermittel zurückgreifen, die aus dem Topf der Gemeinschaftsaufgabe Förderung der Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) kommen. Insgesamt kostet das Vorhaben rund 440 000 Euro.

Von Stephanie Fedders