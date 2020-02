Bürgerempfang in Pritzwalk: Suppe, Sekt und Lesetipps für Stadtverordnete

Pritzwalk

Vielleicht liegt es an der Kulisse. Wenn Kommunalpolitik und Verwaltung im großen Saal des Pritzwalker Kulturhauses aufeinander treffen, dann hat zuletzt jede Seite mit harten Bandagen um die Deutungshoheit gekämpft.

Mehrere hundert Gäste beim Empfang

Beim Bürgerempfang der Stadt am Freitagabend konnte Ronald Thiel der Versuchung nicht widerstehen, mit einigen spitzen Formulierungen in seiner Ansprache das angespannte Verhältnis zu thematisieren. Viele Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung hörten aufmerksam zu.

Der Chor des Goethe-Gymnasiums lieferte den musikalischen Beitrag zum Bürgerempfang. Quelle: Stephanie Fedders

Überhaupt waren der Einladung zum zwanglosen Austausch bei Sekt, Suppe und Bier mehrere hundert Gäste gefolgt, darunter Vertreter vieler Vereine, Geschäftsleute, Ortsvorsteher. Sie bildeten eine tolle Kulisse für die beiden Männer, die für ihre Verdienste um die Stadt ausgezeichnet wurden – Ernst Wehrstedt und Jürgen Gutsche.

Ernst Wehrstedt, „Läufer aus Leidenschaft“, wie es Laudator Volker Hoffeins formulierte, trägt den Namen seiner Wahlheimat seit mehr als 40 Jahren in die Welt hinaus. Der Botschafter der Stadt Pritzwalk durfte sich neben Gutsche in das goldene Buch eintragen und war gerührt über die Auszeichnung: „Die Bewegung in der Natur hilft, gesund zu bleiben. Und Gesundheit ist das schönste Geschenk.“

Ernst Wehrstedt und Jürgen Gutsche ausgezeichnet

Jürgen Gutsche hat großen Anteil daran, dass sich die Dömnitzstadt Hockey-Hochburg nennen darf. Er hat sich für den Bau des Kunstrasenplatzes auf dem Gelände des Pritzwalker FHV eingesetzt, mit dem die Trainingsbedingungen deutlich besser geworden sind. Ans Aufhören denkt er noch nicht, es gibt auch in Zukunft viel zu tun. „Wir bleiben am Ball“, versprach Gutsche.

Solch ein Signal gab auch Ronald Thiel, der Investitionen in die Ausrüstung der Feuerwehren oder das Babybegrüßungsfrühstück als gelungene Projekte hervorhob. Binnen kurzer Zeit haben die Pritzwalker auch den Bürgeraushalt für sich entdeckt. „Ich bin begeistert, wie gut der angenommen wird“, sagte der Bürgermeister.

Am Mittwoch, wenn die Stadtverordnetenversammlung um 18 Uhr im Kulturhaus zusammenkommt, steht der neue Haushalt auf der Tagesordnung. „Ich würde mich freuen, wenn die anwesenden Parlamentarier meiner Vorlage zustimmen können“, rief Thiel ins Publikum.

Thiel beklagt Stillstand im Gewerbegebiet Falkenhagen

Die „geschätzten Mitglieder des Stadtparlaments“ ( Thiel) duften sich noch bei weiteren Worten angesprochen fühlen. Seit den Kommunalwahlen seien Rückkehrer und neue Gesichter dabei. Für alle gelte eine Rollenverteilung, erklärte Thiel und empfahl dafür einen Blick in die Kommunalverfassung.

Man müsse in der Sache wirken und in angemessener Form debattieren. „Das ist noch keine Selbstverständlichkeit“, bemängelte der Bürgermeister, der auch eine Breitseite in Richtung Landkreis abfeuerte: „Nach langen Jahren des Stillstands müssen wir uns wieder dem Gewerbegebiet Falkenhagen zuwenden. Wir haben sieben Kreistagsabgeordnete aus Pritzwalk, das sollte nicht ungenutzt bleiben.“

Baustellen? Die gibt es auch woanders, weshalb Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) zu spät kam. Für sie hatte das jedoch eine positive Seite: „Wir machen viel an der Infrastruktur, die A 24 war wieder sehr voll.“

Von Stephanie Fedders