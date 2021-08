Pritzwalk

In knapp vier Wochen sind die Deutschen wieder aufgerufen, einen neuen Bundestag zu wählen. Aus diesem Grund ist eines aus dem Pritzwalker Stadtbild derzeit kaum wegzudenken: bunte Wahlplakate mit bekannten Gesichtern der verschiedenen Parteien und teilweise prägnanten Wahlsprüchen. Für das Anbringen solcher Werbeplakate gibt es in Brandenburg klare Regeln, an die sich aus Sicht eines Pritzwalkers scheinbar nicht alle Verantwortlichen halten. Zumindest habe er klare Verstöße in der Pritzwalker Innenstadt gesehen.

Wahlplakate im Kreuzungsbereich und im Kreisverkehr in Pritzwalk

„Normalerweise dürfen solche Plakate nicht im Kreuzungsbereich aufgehängt werden“, erklärte Uwe Kiefner beim MAZ-Lesertelefon, „jedoch ist es in Pritzwalk der Fall und das gleich an mehreren Stellen.“ Als Beispiele nannte er unter anderem den Kreuzungsbereich am Preddöhler Weg in Richtung Shell-Tankstelle, eine Ampelkreuzung, und den Kreisverkehr am Perleberger Tor in Pritzwalk. „Es gibt klare Regeln für Wahlplakate, an die sich jeder halten muss“, sagte Uwe Kiefner, „und ich bin der Meinung, die Stadt müsste da tätig werden.“

Klare Regeln für das Aufhängen von Wahlplakaten in Brandenburg

Doch was ist wirklich erlaubt und was nicht? Grundsätzlich darf laut Gesetz überall gehängt werden. Das regelt Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes, sprich das Recht auf Meinungsfreiheit. Doch das gilt nicht für jeden Ort. Ausgenommen von dieser Reglung sind etwa Schulen, Rathäuser oder auch Gerichtsgebäude. Ebenfalls ist „die Plakatwerbung unzulässig im Bereich von Kreuzungen, Kreisverkehren und Einmündungen, vor Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen sowie am Innenrand von Kurven“.

So zumindest steht es in der Allgemeinverfügung des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg zu Lautsprecher- und Plakatwerbung aus Anlass von allgemeinen Wahlen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden im Land Brandenburg.

Im Kreisverkehr am Perleberger Tor hängen aktuell Wahlplakate. Die Verantwortlichen prüfen jetzt, ob sie dort hängen bleiben dürfen. Quelle: Julia Redepenning

Im Bereich der Stadt Pritzwalk scheint sich der Wahlkampf auf einige wenige Orte zu beschränken. Auffällig ist jedoch, dass im Bereich des Kreisverkehres am Perleberger Tor Wahlplakate der CDU angebracht sind – obwohl es laut Allgemeinverfügung verboten ist. In Pritzwalk ist der ansässige CDU-Stadtverband für das Anbringen der Plakate verantwortlich, erklärte Nando Strüfing, verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von Sebastian Steineke (CDU) aus MAZ-Anfrage, um dessen Wahlplakate es vor allem geht.

„Normalerweise achten unsere Mitglieder darauf, wo sie Wahlplakate aufhängen dürfen und wo nicht“, sagte er , „im Bereich Neuruppin mussten wir jedoch auch zwei Plakate auf Hinweis der Stadt entfernen lassen, was aber ohne Probleme verlief.“

Platz der Wahlplakate in Pritzwalk werden noch einmal geprüft

Im Bereich Pritzwalk koordiniert Christopher Nowak, Ortsvorsitzender vom CDU-Stadtverband Pritzwalk, das Anbringen der Wahlplakate. „Wir werden den Fall so schnell es geht prüfen“, sagte er auf MAZ-Anfrage, „und wenn unsere Plakate in diesem Bereich nicht hängen dürfen, werden wir sie unverzüglich entfernen.“ Bewusst verstoßen haben er und seine Mitstreiter gegen geltende Gesetze nicht: „Wir haben es einfach nicht besser gewusst“, sagte er.

Ebenfalls beschäftigt sich die Stadtverwaltung in Pritzwalk mit dem Anliegen. Am Dienstag lagen zwar noch keine genauen Informationen vor, jedoch ist die MAZ-Anfrage bezüglich der Wahlplakate in Arbeit. Eine entsprechende Stellungnahme erfolgt zeitnahe. Das Problem rund um Wahlplakate in den Städten und Dörfern ist kein neues. Schon in den Jahren zuvor gab es immer wieder heftige Diskussionen – und auch zahlreiche Fälle von Vandalismus. Diese halten sich in diesem Jahr scheinbar in Grenzen – zumindest im Prignitzer Bereich.

Kreuzungsbereich oder nicht? Das ist in diesem Fall die Frage. Quelle: Julia Redepenning

Zwar informierte die Polizei bereits häufiger über derartige Beschädigungen. Jedoch beschränken sich die letzten Fälle voranging auf den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Die letzten Meldungen diesbezüglich hatte die Pressestelle am Sonntag und am Montag herausgegeben“, sagte Christin Knospe von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord. So wurde etwa in Wittstock in der Meyenburger Chaussee ein Plakataufsteller in der Größe von 2,60 m mal 3,60 m mit Sprühfarbe übermalt. Ebenso gab es mehrere Fälle in der Stadt Neuruppin.

Von Julia Redepenning