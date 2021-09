Wilmersdorf

Der Tag beginnt früh am Morgen für die sechs Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Wilmersdorf. Dass es ein besonderer Sonntag werden wird, ist ihnen bewusst. Deutschland wählt den Bundestag und das auch im kleinen Ortsteil von Pritzwalk. Insgesamt 204 wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Gemeinde – zusammen mit Könkendorf und Neu Krüssow. Viele von ihnen haben sich vermutlich für die Briefwahl entschieden. Wie viele noch den persönlichen Weg ins Wahllokal zur Urne suchen werden, ist ungewiss.

Für die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gibt es viel zu tun

Der Betriebshof war schon fleißig und hat am Freitag zuvor alle wichtigen Utensilien, darunter Sichtschutzwände und eine Urne, zum Dorfgemeinschaftshaus nach Wilmersdorf gebracht. Eine halbe Stunde bevor die ersten Wählerinnen und Wähler zur Tat schreiten dürfen, treffen sich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer um Wahlvorsteher Frank Grütte. Sie sind alle erfahrene Gehilfen bei der Wahl und haben noch einiges vorzubereiten – müssen Stühle und Bänke rücken, bis alles startklar ist. Die Handgriffe sitzen – strikt nach Protokoll.

Zur Galerie Ortsvorsteher Frank Grütte gibt einen seltenen Einblicke hinter die Kulissen im Wahllokal in Wilmersdorf bei Pritzwalk. Die Bundestagswahl erfordert eine strikte Disziplin. So sind die regulären organisatorischen Abläufe.

Bis die Bundestagswahl jedoch offiziell um 8 Uhr beginnen kann folgt noch ein wenig Bürokratie. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werfen einen Blick in die Wahlurne, ob sie auch wirklich leer ist, bevor sie Frank Grütte versiegeln kann. Es folgen mehrere Unterschriften – für die Verpflichtungserklärung, das Erfrischungsgeld und die Belehrung. Nun muss das Wahllokal nur noch ausgeschildert werden und dann kann es auch schon losgehen.

„Erfahrungsgemäß liegt der Fokus auf dem Vormittag“, sagt Wahlhelferin Sandra Rieboldt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Es herrscht Corona und damit nicht nur eine Maskenpflicht im Wahlraum, sondern auch der Trend hin zur Briefwahl. Was der Tag so bringen wird – ungewiss. Für viele kleine Wahlbezirke kommt hinzu, dass sie die Stimmen am Abend nicht eigenständig auszählen dürfen, sobald weniger als 50 Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen im Wahllokal abgegeben haben. Das ist zum Beispiel in Alt Krüssow der Fall.

Der Nachbarwahlkreis muss am Abend mit in Wilmersdorf ausgezählt werden, so Frank Grütte. „Die Auszählung kann sich deshalb etwas verzögern. Doch wir sind ein eingespieltes Team. Ich bin optimistisch“, so der Wahl-Chef und Ortsvorsteher in Wilmersdorf. Erst im Anschluss könne der Bote die Stimmzettel abholen und das Ergebnis der Auszählung per Telefon weitergeben werden. Erst dann ist die Arbeit für die Helferinnen und Helfer getan.

Wahlleiterin Petra Lohrmann hat alles im Blick

Bis dahin haben sie sich in zwei Schichten zu je drei Personen eingeteilt – eine am Vormittag und eine am Nachmittag. Am Morgen und Abend kommen sie jeweils alle zusammen. Zwischendurch schaut auch Petra Lohrmann vorbei. Die Wahlleiterin der Stadt Pritzwalk ist am Tag der Bundestagswahl auf Stippvisite unterwegs, um in den Wahllokalen unangekündigt nach dem rechten zu schauen. Sie ist diejenige, die den Draht zum Kreiswahlleiter Dietmar Tripke hegt, der letztlich das Endergebnis aus dem Wahlkreis 56 ermittelt.

