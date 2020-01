Café Pannacotta übernimmt Kantine im KMG-Klinikum

Pritzwalk

Die Kantine in der Pritz­walker KMG-Klinik hat eine neue Betreiberin: Silke Müller und ihr Team vom Café Pannacotta versorgen jetzt seit dem 3. Januar die Belegschaft des Krankenhauses und Gäste mit Essen.

Silke Müller stellt sich gerne neuen Herausforderungen. Als sie von der Leitung des KMG-Klinikums angesprochen worden war, ob sie sich eine Übernahme der Kantine vorstellen könnte, hat sie nach kurzem Überlegen ja gesagt.

Das neue Angebot spricht sich herum

So sorgt ihr Team jetzt für die Frühstücks- und Mittagsversorgung der Mitarbeiterschaft, aber es ist auch ein Angebot an die Öffentlichkeit, das sich bereits herumgesprochen hat. Spaziergänger, Besucher des Krankenhauses, aber auch andere beginnen die Kantine für sich zu entdecken. „Mittlerweile wissen das schon ein paar Bauleute“, erzählt Silke Müller, „und auch Gymnasiasten entdecken es nach und nach.“ Und manche Gäste, die bereits ins Café Pannacotta kommen, finden nun auch den Weg zur Krankenhauskantine.

An den Fenster wird schon auf die Cafeteria hingewiesen. Quelle: Bernd Atzenroth

Für das Mittagsessen benötigt Silke Müller aber einen Zulieferer. Ein geeigneter Caterer war schnell gefunden: Die Firma Lucullus aus Wittenberge beliefert sie jetzt – und sowohl Silke Müller als auch Lucullus-Chef Lars Meiswinkel sehen die Perspektiven der Zusammenarbeit positiv. Suppen und Salat werden aus der Küche des Café Pannacotta beigesteuert. „Und nachmittags gibt es unseren gewohnten Kuchen“, sagt Silke Müller.

Mit zwei Vollzeitkräften und einer Teilzeitkraft geht Silke Müller im Krankenhaus die neue Aufgabe an – ein gleich großes Team arbeitet im Café an der Marktstraße. Im Krankenhaus war noch viel zu tun – der Mitarbeiter-Pausenraum sollte umgestaltet werden. Das ist mittlerweile geschehen. An den Wänden hängen Bilder der Pritzwalker Künstlerin Regina Gerth, die Ärztin am Krankenhaus war. Sie hat sie gerne dafür zur Verfügung gestellt.

Eingehen auf die Wünsche der Kundschaft

Silke Müller will auf die Wünsche ihrer Kundschaft zielgenau eingehen. Darum hat sie Fragebögen in den Stationen des Krankenhauses verteilt. Sie hat erstaunlich viele davon zurückbekommen. Unter anderem war dort der Wunsch nach Obstsalat geäußert worden – in der kommenden Woche will Silke Müllers Team dies zum ersten Mal anbieten. Und um den Ansprüchen jüngerer Leute wie den Gymnasiasten gerecht werden zu können, bietet sie nun in der Kantine auch einen Milchshake an.

Neu gestaltet ist der Mitarbeiter-Pausenraum in der Krankenhauskantine. An den Wänden hängen Bilder von Regina Gerth. Quelle: Bernd Atzenroth

Seit November 2017 gibt es jetzt das Café Pannacotta. Was daraus in der kurzen Zeit geworden ist, hat auch Silke Müller überrascht. Damals war es eigentlich nur ihr Ziel, eine geeignete Lokalität für ihre Kochabende zu finden. Die Dinge haben sich aber völlig anders entwickelt. Zu solchen Kochabenden kommt Silke Müller nur noch selten, weil das Café und Bistro so gut angenommen wird.

„Unsere ganze Familie steht mit Ehrgeiz dahinter“

Eine Weile betrieb sie auch das Museumscafé in der Pritzwalker Museumsfabrik. Daher hat sie bereits Erfahrungen damit, zwei Einrichtungen gleichzeitig zu betreuen. Eine große Nachfrage gibt es auch für Buffets, und um dieser besser gerecht werden zu können, möchte sie nun ihre Küche im Pannacotta umbauen.

Dass all dies so gut funktioniert, hat einen sehr guten Grund: „Unsere ganze Familie steht mit Ehrgeiz dahinter“, betont Silke Müller.

Von Bernd Atzenroth