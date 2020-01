„City“ hat doch schon früher in Pritzwalk gespielt

Pritzwalk

Und sie waren doch schon in Pritzwalk: Die Musiker der legendären Rockband „City“ sind im Sommer 1978 im damaligen Jugendklubhaus – dem heutigen Pritzwalker Hof – aufgetreten. Daran erinnert sich jedenfalls MAZ-Leser Bernhard Schwierz, seit 1977 Pritzwalker. Er hatte sich nach dem Lesen des Beitrags über das vermeintliche erste „City“-Konzert in Pritzwalk bei der MAZ gemeldet.

Seinen Angaben zufolge standen City damals zu viert auf der Bühne – Toni Krahl (Gesang), Fritz Puppel (Gitarre), Georgi Gogow (Geige und Gitarre) und Klaus Selmke (Schlagzeug) waren bei diesem Anlass in Bernhard Schwierz’ Erinnerungen dabei.

Bestätigt werden seine Angaben von einer weiteren Anruferin in der Redaktion, die sich zumindest an „ein Konzert vor 1989“ erinnerte.

Toni Krahl hatte keinen Hinweis auf ein frühereres Konzert

Beim„City“-Konzert am vergangenen Samstag im Pritzwalker Kulturhaus hatte Sänger Toni Krahl hingegen angegeben, dass die Band noch nie in ihrer 48-jährigen Geschichte in Pritzwalk gespielt habe, weshalb der MAZ-Beitrag über das Konzert auch mit „Premiere in Pritzwalk“ überschrieben war.

Offenbar hatte die Band vorher recherchiert und nichts gefunden, was auf ein früheres Konzert hingedeutet hätte. Widerspruch aus dem zahlreichen Publikum hatte es am Samstagabend jedoch auch nicht gegeben.

Aber vielleicht erinnern sich noch mehr Leserinnen und Leser außer Bernhard Schwierz an das Konzert von 1978 im Jugendklubhaus. Vielleicht gibt es auch Bilder oder andere Zeugnisse davon. Die MAZ freut sich über Reaktionen unter prignitz@maz-online.de oder unter 03395/76 21 15.

Von Bernd