Corona: Betretungsverbot für KMG-Seniorenheim

Pritzwalk

Es war am Donnerstag die Schockmeldung, die noch am Freitag nachwirkte: Der massive Corona-Ausbruch im KMG-Pflegeheim in Pritzwalk war für die Verantwortlichen beim Landkreis Prignitz erschreckend. Das betonten die für Gesundheit zuständige Geschäftsbereichsleiterin Danuta Schönhardt und die Amtsärztin Dagmar Schönhardt unisono bei der allfreitäglichen Videokonferenz zur Corona-Lage.

Sieben-Tage-Inzidenz auf neuem Höchststand

Aktuell gibt es nach Angaben von Dagmar Schönhardt im Landkreis 404 Menschen, die positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden sind. Am Freitag verzeichnete der Landkreis 41 laborbestätigte Fälle mehr. Ein Kranker ist genesen. Seit Ausbruch der Corona-Krise registrierte das Gesundheitsamt im Landkreis Prignitz damit 784 Corona-Fälle. Davon gelten 373 als genesen. Sieben Menschen sind gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 330,89 auf 100 000 Einwohner. Das bedeutet in absoluten Zahlen, dass allein in den vergangenen sieben Tagen 252 neue Corona-Fälle im Landkreis Prignitz hinzugekommen sind.

Pritzwalk : 110 Personen im KMG-Seniorenheim positiv getestet

Im Seniorenheim der KMG in Pritzwalk sind mittlerweile 110 Bewohner und Mitarbeiter positiv auf Covid 19 getestet worden. Dies bezieht sich auf die Testergebnisse von 149 Menschen. Acht Erkrankte befinden sich mittlerweile in der benachbarten KMG-Klinik Pritzwalk. Für das Seniorenheim gilt mittlerweile ein Betretungsverbot.

Das ist allerdings die einzige Konsequenz, die das Überschreiten einer Inzidenz von 200 im Landkreis Prignitz bislang hat. Das Gesundheitsministerium musste, wie für den Fall dieser Überschreitung vorgesehen, darüber informiert werden. Es sah noch keinen Anlass zu weiteren Maßnahmen außer dem Betretungsverbot, da es sich nach seiner Einschätzung im KMG-Heim noch um ein abgegrenztes Infektionsgeschehen handelt.

Zu hohes Risiko: Kein weiterer Einsatz infizierter Pfleger

Was die Ursachenforschung anbelangt, so sagen die Verantwortlichen beim Kreis klipp und klar, dass diese in der Verantwortung des zuständigen Trägers liegt. Bis zum späten Freitagnachmittag gab es dazu von der KMG gegenüber der MAZ noch keine Auskunft.

Danuta Schönhardt stellte auch klar, dass positiv getestete Pfleger nicht weiter die Menschen im Heim betreuen können. „Das Ministerium rät dringend davon ab, weil eine erhöhte Komplikationsrate zu verzeichnen ist.“ So sei es der KMG jetzt auch mitgeteilt worden. Das bestätigte die KMG auch – wobei es zuvor einmal auch eine anderslautende Aussage gegeben haben soll.

Immer mehr Covid-19-Patienten: Krankenhäuser an Belastungsgrenze

Im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg werden derzeit 21 Patienten mit einer Covid-9-Infektion behandelt. „Die Krankenhäuser gelangen an ihre Belastungsgrenze“, betont Danuta Schönhardt. Dagmar Schönhardt ergänzte, dass die Zahl der Covid-19-Kranken, die stationär behandelt werden müssten ständig steige. Ein großes Problem bestehe vor allem darin, dass es auch unter dem Krankenhauspersonal immer mehr Kranke gebe.

Weitere Ausbrüche in der Größenordnung wie bei der KMG gibt es derzeit nicht, allerdings laut Danuta Schönhardt kleinere Vorgänge, etwa zwei positive Fälle am Perleberger Gymnasium, einen an der Perleberger Rolandschule sowie Fälle in der ein oder anderen ambulanten Pflegeeinrichtung.

Gesundheitsamt: 735 Menschen in Quarantäne

Laut der Amtsärztin Dagmar Schönhardt befinden sich derzeit 735 Menschen landkreisweit aktuell in Quarantäne. In der vergangenen Woche wurden 597 Personen auf das Coronavirus getestet, entweder in der Station in Wittenberge oder aber per mobilen Abstrichen durch Mitarbeiter des Gesundheitsamts.

Immerhin: Noch ist die Nachverfolgung und das Testen aller Kontakte ersten Grades gewährleistet, zumal dafür neben den fünf zusätzlichen Bundeswehrsoldaten weiteres Personal aus der Kreisverwaltung eingesetzt werden kann. Auch das Führen eines Symptomtagebuchs ist nach wie vor möglich. Sollte allerdings eine weitere Situation wie am Donnerstag eintreten, kann Danuta Schönhardt nicht mehr garantieren, diesen Standard aufrechterhalten zu können.

Von Bernd Atzenroth