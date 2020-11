Einer von 42 Tests der unter Quarantäne stehenden Kinder und Erzieherinnen an der Pritzwalker Kita Tausendfüßler war positiv – die Quarantäne bleibt erst einmal bestehen. Tests an der Kiota Kinderland, am Hort Regenbogen sowie am OSZ Wittenberge stehen noch aus. Am Dienstag kamen drei neue Fälle kreisweit hinzu.