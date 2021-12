Pritzwalk

Ob Erstimpfung, Zweitimpfung oder Boosterimpfung: Die neue Impfstelle in Pritzwalk ist offiziell geöffnet. Bereits am ersten Tag ist die Nachfrage nach einer Corona-Schutzimpfung groß. Alle Termine waren bereits im Vorfeld vergeben. Bis Ende dieser Woche ist auch kein Impftermin mehr frei. Vier Impfkabinen stehen aktuell bereit.

Pritzwalk hat jetzt eine Impfstelle im Jugendfreizeitzentrum Nord

Im Schnitt sollen hier zu Öffnungszeiten alle fünf Minuten drei Personen eine Corona-Impfung verabreicht bekommen. So zumindest ist der vorläufige Plan. Das neue Impfangebot wird gemeinsam vom Landkreis Prignitz und dem DRK-Kreisverband Prignitz angeboten. Die Impfstelle befindet sich im Jugendfreizeitzentrum Nord in Pritzwalk.

Im Pritzwalker Jugendfreizeitzentrum Nord hat der Landkreis Prignitz eine Impfstelle eingerichtet. Quelle: Julia Redepenning

„Wir wollen mit diesem Angebot vorrangig die Prignitzer Hausärzte entlasten“, sagt Johannes Neumann vom DRK-Kreisverband Prignitz. 1000 Impfungen sollen allein in dieser Woche verabreicht werden – ungefähr 260 täglich. Diese teilen sich derzeit wie folgt auf: Ungefähr 50 bis 60 Personen erhalten eine Erstimpfung. Am geringsten sei laut Neumann der Anteil der Zweitimpfungen. „Die meisten kommen zum Booster“, sagt er.

In Pritzwalk werden Vakzine von Biontech und Moderna gespritzt

Zwei Ärzte und vier medizinische Fachangestellte sind täglich vor Ort. Zudem wird das Team von fünf Bundeswehrsoldaten unterstützt. Die Ärzte, die in der Impfstelle arbeiten, sind zum größten Teil bereits im Ruhestand. „Wir wollen voranging auf Ärzte im Ruhestand zurückgreifen, weil wir so ebenfalls die praktizierenden Ärzte stückweise entlasten können“, sagt Johannes Neumann. Denn sie würden nicht nur ihren Patienten an den Tagen fehlen, an denen sie in der Impfstelle arbeiten, sondern könnten dann gleichzeitig keine Corona-Impfungen in ihren Praxen anbieten.

Fünf Bundeswehrsoldaten unterstützen den Landkreis und den DRK Kreisverband bei der Impfaktion. Quelle: Julia Redepenning

In der Prignitzer Impfstelle werden die Vakzine von Biontech und Moderna verabreicht. Welchen Impfstoff man bekommt, hängt vom Alter oder eventuellen Vorerkrankungen ab. „Wir halten uns an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission“, so Johannes Neumann. Das bedeutet: Personen bis 30 Jahren erhalten den Impfstoff der Firma Biontech. Das gleiche gilt für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen, bei denen die Stiko den Impfstoff ebenfalls empfiehlt. Der Rest bekommt den Impfstoff von Moderna.

Termine für Pritzwalker Impfstelle online oder telefonisch buchbar

Sofern die Nachfrage weiter steige und genügend Impfstoff geliefert werden kann, gibt es bereits die Überlegung, weitere Impfkabinen einzurichten. Doch vorerst solle sich der Betrieb richtig einpegeln, so Johannes Neumann. Bislang erhalten Impflinge direkt vor Ort kein Impfzertifikat. Es sei technisch derzeit nicht umsetzbar. Jedoch könne der digitale Impfnachweis unkompliziert in jeder Apotheke ausgestellt werden.

In der Pritzwalker Impfstelle wird nur mit Termin geimpft. Die Termine können Interessenten individuell auf dem Buchungsportal des Landkreises Prignitz aussuchen. Falls eine Online-Buchung nicht möglich ist, kann unter Telefon 03876/713813 ein Impftermin gebucht werden. Geimpft werden Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren.

Von Julia Redepenning