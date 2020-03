Mit Outfit-Beratung für Hochzeiten auf WhatsApp durch die Corona-Krise

Pritzwalk

Eigentlich ist der Monat März ein Monat guter Nachrichten und großer Neuerungen bei Stil Männermoden in Pritzwalk gewesen. Man stand kurz vor der Eröffnung einer zweiten Etage im Geschäft und hat zudem kurzerhand die Buchhandlung an der Marktstraße übernommen und damit gerettet.

Doch dann kam Corona und damit die Anordnung zur Schließung der Ladenlokale. Die Eröffnung der zweiten Etage ist damit erstmal abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch die Buchhandlung ist erstmal nicht persönlich erreichbar.

Bücher bestellen am Telefon, Lieferung am Nachmittag

Doch nun macht man hier aus der Not eine Tugend und sucht einen neuen Weg zum Kunden. „Es ist ganz wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nach Möglichkeiten zu suchen, wie man das trotzdem machen kann“, sagt Mitarbeiter Lukas Anskat, „es müssen Mitarbeiter bezahlt werden.“

So wird der Buchladen zwar geschlossen haben. Doch eine Notbesetzung gibt es am Telefon werktags von 9.30 Uhr bis 13 Uhr trotzdem. „Da können dann Bücher bestellt werden“, erklärt Anskat. Im Pritzwalker Stadtgebiet liefern die Mitarbeiter die bestellten Bücher dann am Nachmittag aus. Beispiele dafür, dass so etwas lokal funktionieren kann, gibt es bereits in anderen Orten.

Die perfekte Gelegenheit, mal was Neues zu testen

Die zweite Möglichkeit, eine Bücherbestellung loszuwerden, ist über das Internet auf dem Portal „genialokal“: „Da kann man Bücher lokal bestellen“, sagt Lukas Anskat. Und bekommt sie ebenfalls in Pritzwalk und seinen Ortsteilen gebracht. Auf dem Portal muss man nur seine Postleitzahl eingeben und findet dann sofort die Pritzwalker Buchhandlung.

Im Männermodeladen wiederum ist es jetzt eine gute Gelegenheit, mal ein paar innovative Neuerungen auszuprobieren. So wendet man für bislang immer persönliche Beratung für die richtige Kleidung zur Hochzeit jetzt neue technische Möglichkeiten an. „Wir machen die Outfit-Beratung für die Hochzeit jetzt über WhatsApp und Videotelefonie“, erklärt Lukas Anskat, „das ist die perfekte Gelegenheit, das jetzt zu testen.“ Und geliefert wird die Ware solange wie möglich auch.

Auch für Stil Männermoden gibt es kreative Ideen in der Krisenzeit. Quelle: Stephanie Fedders

Trotzdem muss sich noch erweisen, wie gut selbst so gut aufgestellte Einzelhändler durch diese einzigartige und ungewöhnliche Krise kommen können. „Das stellt uns alle vor Herausforderungen“, sagt Anskat, „wir geben das Beste, damit wir in drei Monaten noch da sind. Bis dahin hoffen wir, dass es keine Ausgangssperre gibt.“ Dennoch: Auch ihm ist völlig klar, dass all dies nötig sein könnte, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und das steht im Moment über allem.

Von Bernd Atzenroth