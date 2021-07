Wer am Wochenende einen Angehörigen im Pritzwalker Krankenhaus besuchen will, hat ein Problem: In ganz Pritzwalk gibt es dann keinen Corona-Schnelltest mehr, auch nicht im Klinikum, das immerhin die einzige überhaupt in Pritzwalk verbliebene Teststelle ist. Die Bürger sind sauer.