Corona: Pritzwalker Hausarzt darf jetzt impfen

Pritzwalk

Das war eine Freude: „Wir sind überglücklich, dass wir heute schon geimpft werden können“, sagt Bärbel Wienecke. Besonders freut es die 73-Jährige aus Vettin, dass sie und ihr 76 Jahre alter Mann Detlef die Corona-Impfung am Mittwoch bei ihrem Hausarzt Oliver Körnig in Pritzwalk bekommen konnten. „Er kennt unsere Krankheiten, unsere Lebensgeschichte“, sagt Bärbel Wienecke.

Covid-19-Impfung: Mit vier Arztpraxen geht es im Land los

Oliver Körnig ist einer von zwei Hausärzten im Landkreis Prignitz – der andere ist Thomas Martens aus Wittenberge – und insgesamt von vieren im ganzen Land Brandenburg, die an einem Modellprojekt zur Impfung beim Hausarzt teilnehmen. Dieses begann am Mittwoch.

Auch Bärbel Wienecke zeigt sich überglücklich darüber, dass sie jetzt geimpft werden konnte, und das obendrein bei ihrem Hausarzt. Quelle: Bernd Atzenroth

Modellprojekt heißt es deswegen, weil bundesweit eigentlich noch gar nicht in Hausarztpraxen geimpft werden darf – es ist also eine Ausnahmeregelung ähnlich der, die es bereits in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Andreas Schwark von der kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) erklärte am Mittwoch in Pritzwalk, dass die Zahl der an diesem Modellversuch beteiligten Arztpraxen bis auf 50 hochgefahren werden soll.

600 Arztpraxen wollten landesweit beim Modellprojekt mitmachen

Die KVBB hatte dafür 2200 Haus- und Facharztpraxen geschrieben. 1200 meldeten sich zurück und bekundeten ihre Bereitschaft, gegen das Corona-Virus zu impfen, 600 davon wollten sogar schon beim Modellversuch dabei sein.

Andreas Schwark hofft darauf, dass das Impfen beim Hausarzt bald bundesweit möglich wird. Dafür müssen aber noch die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden – ein Entwurf stand in der Beratung von Bund und Ländern am Mittwoch schon zur Debatte.

Landrat Torsten Uhe hat sich für das Projekt eingesetzt

Umso dankbarer ist Schwark dem Landkreis, dass er sich die Initiative für das Modellprojekt zu eigen gemacht hat. Und das aus Überzeugung: Nicht ohne Grund war auch Landrat Torsten Uhe beim Start des Angebots in Pritzwalk dabei. Schon länger betont er, dass neben einem Impfzentrum gerade in der ländlichen Prignitz auch die Hausärzte in den Impfprozess einbezogen werden, „damit wir schnell in die Breite kommen“.

Landrat Torsten Uhe kam zum Start des Modellprojekts Impfen beim Hausarzt nach Pritzwalk zur Arztpraxis von Oliver Körnig, eine von zwei prignitzer Praxen, die dabei sind. Quelle: Bernd Atzenroth

Wobei Oliver Körnig darauf hinweist, dass er in seiner Praxis natürlich nur in begrenzten Kapazitäten das Impfen anbieten kann, vorrangig an seine Patienten, sofern sie in der Impfpriorität an der Reihe sind. „Ich frage jeden, der in der Sprechstunde ist und in Frage kommt, ob er geimpft werden will.“ So wie das Ehepaar Wienecke, das wegen Vorerkrankungen gefährdet ist und sich daher umso mehr über den Impfschutz freut.

Viel Mehrarbeit in Arztpraxen, aber auch begrenzte Kapazität

Allein 61 Menschen kamen am Mittwoch in der Praxis zu ihrer Impfung. So viele können es nicht jeden Tag sein. Körnig rechnet damit, täglich eine kleine bis mittlere zweistellige Zahl an Impfwilligen mit einer Vakzine versorgen zu können, und bittet auch um Verständnis dafür, wenn es jetzt länger dauert, bis Anfragen dazu beantwortet werden können: „Wir sind bloß eine Praxis – viele müssen damit rechnen, gar nicht durchzukommen.“ Eingestellt ist man in der Praxis auf viel Mehrarbeit in der näheren Zukunft.

Der Pritzwalker Arzt Oliver Körnig verabreicht in seiner Praxis jetzt Impfungen gegen Corona. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Impfung selbst ist dabei nicht mehr als der kleine Pieks und schnell vorbei. Jedoch legt Oliver Körnig großen Wert darauf, alle Impfwilligen vorher genau aufzuklären. „Impfaufklärung ist ganz wichtig“, betont er. Dies gilt insbesondere für fremde Patienten.

Jeder Arzt erhält etwa 100 Corona-Impfdosen pro Woche

Nach der Impfung behält er sie aus Vorsicht dann noch 15 Minuten in der Praxis. Bisher aber hat er noch keine schlechten Erfahrungen mit Nachwirkungen der Impfstoffe gemacht, von denen zwei er zur Verfügung hat: Für die über 70-Jährigen wie das Ehepaar Wienecke verwendet er derzeit Biontech, für die unter 70-Jährigen Astrazeneca. Er bezieht die Impfstoffe über die KVBB. Die kann im März etwa 100 Impfdosen pro Woche und Arztpraxis organisieren, wie Schwark erklärt. Auf die Frage, ob er selbst schon geimpft ist, sagt Körnig: „Selbstverständlich.“

Andreas Schwark (l.), stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), begrüßt ebenfalls, dass es jetzt das Modelprojekt zur Impung beim hausarzt gibt. Hier wird er vor der Arztpraxis Körnig in Pritzwaljk von Antenne-Reporter Wolfgang Heidelk interviewt. Quelle: Bernd Atzenroth

Impfungen sind in Oliver Körnigs Praxis auch sonst ein großes Thema. Er impft im Jahr etwa 800 bis 1000 Menschen vor allem gegen Grippe, aber auch gegen andere Krankheiten.

Patienten sind „froh, dass wir die weiten Wege nicht haben“

Beteiligt war Oliver Körnig auch an der Impfaktion in der Turnhalle in Sadenbeck. Am Dienstag kam Körnig als Impfarzt im Impfzentrum Kyritz zum Einsatz – 110 Menschen verabreichte er dabei den Schutzstoff gegen die Pandemie. „Impfzentren sind klasse für die, die in der Lage sind, dort hinzufahren“, sagt er. Viele seiner Patienten seien das aber nicht.

Auch das Ehepaar Wienecke zeigte sich „froh, dass wir die weiten Wege nicht haben“. Zumal die Telefonnummer 116 117 immer besetzt und es schwierig sei, überhaupt einen Impftermin zu vereinbaren.

In der kommenden Woche wird Pritzwalks städtisches Kita-Personal in Oliver Körnigs Praxis geimpft.

Von Bernd Atzenroth