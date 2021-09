Pritzwalk

Es waren aufregende Tage für Heike Godau aus Halenbeck. Vor Kurzem stand sie mit ihrer Corona-Schnellteststation noch auf dem Parkplatz vor dem Pritzwalker Hagebaumarkt. Aus privaten Gründen musste sie dort aber ihre Zelte abbauen. Jetzt hat sie einen neuen Standort gefunden: Seit Donnerstag testet sie im Pritzwalker Bahnhofsgebäude.

„Zuerst wusste ich nicht, wie es weitergehen wird“, sagt sie. „Aber der Pritzwalker Bürgermeister hat sich persönlich darum gekümmert, dass ich hier einziehen kann.“ Somit gibt es neben der Testmöglichkeit im Pritzwalker KMG-Klinikum noch eine zweite Anlaufstelle in der Dömnitzstadt.

Kostenlose Corona-Schnelltests noch bis 11. Oktober in Pritzwalk

Von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr kann bei Heike Godau jeder einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen. Zusätzlich bietet sie sonntags von 9 bis 11 Uhr ihren Dienst in ihrem Heimatdorf Halenbeck an. Die Anzahl der täglichen Testungen sei unterschiedlich. Manchmal sind es weit über 100 an nur einem Tag.

„Viele, die zu mir kommen, wollen im Anschluss ins Krankenhaus, in ein Reha-Zentrum oder auch zum Beispiel zum Friseur“, berichtet sie. „Auch als vollständig Geimpfter muss man für bestimmte Örtlichkeiten einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen.“

Heike Godau bietet Corona-Schnelltests im Pritzwalker Bahnhofsgebäude an. Quelle: Julia Redepenning

Ihr kostenloses Angebot gibt es noch bis zum 11. Oktober. „Wie es danach weitergeht, weiß ich leider noch nicht“, sagt sie. „Ich habe noch keine Information vom Gesundheitsamt bekommen, ob ich dann weitermachen kann oder eben nicht.“ Corona-Schnelltests müssen ab 11. Oktober meist selbst bezahlt werden. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten vereinbart, dass das vom Bund seit Anfang März finanzierte Angebot für kostenlose Bürgertests Mitte Oktober enden soll. Generell gratis bleiben sie noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Dazu zählen etwa Kinder unter zwölf Jahren.

Keine Probleme bei Pritzwalker Corona-Schnellteststation – in Kyritz schon

Bis auf einige Kleinigkeiten lief bei Heike Godau alles reibungslos – anders als bei ihrem Kollegen Frank Hermann aus Groß Pankow, der in Kyritz am Hagebaumarkt eine Teststation betrieb. Frank Hermann hatte wegen eines Missverständnisses kein Geld erhalten. 17.000 Euro Schulden zählt der Prignitzer jetzt.

„Ich habe davon gehört und bin auch im engen Kontakt mit ihm“, sagt sie. „Er fragte mich, ob ich ebenfalls solche Probleme habe. Aber bei mir läuft es gut und ich habe mein Geld bekommen.“ Auch sie musste wie Frank Herrmann in Vorleistung gehen. Doch die Kommunikation mit dem zuständigen Prignitzer Gesundheitsamt klappe sehr gut – anders als bei dem Groß Pankower. Heike Godau betreibt die Teststation seit dem 15. Juli.

Von Julia Redepenning