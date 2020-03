Das Coronavirus hinterlässt auch in der Prignitz bereits Spuren. So stürmten am Montag Kunden die Pritzwalker Aldi-Filiale, um an die Angebote für Desinfektionsmittel zu gelangen. Trotz vieler Ängste gibt es von der Pritzwalker Tafel scheinbar auch positives in der Corona-Krise zu berichten.