Dank Spenden aus der Prignitz: 3000. Paket für Namibia gepackt

Pritzwalk

3000 Hilfspakete konnten Tony Daugals und seine Mitstreiter mittlerweile mit Hilfe vieler Spenden aus der Prignitz für Menschen in den Townships von Swakopmund sammeln. Wie bereits berichtet, hat der aus Pritz­walk stammende Daugals, der derzeit in Namibia lebt, seine Jugendfußballer-Hilfsaktion „Dein Ball für Namibia“ in Zeiten von Corona umfunktioniert.

Grundnahrungsmittel für zwei bis drei Tage

Denn viele Menschen in den Townships sind als Folge der Corona-Krise arbeitslos geworden und haben nun keinerlei Einkünfte mehr. Das kann in Namibia sogar Hunger bedeuten. Da viele seiner Spieler – Daugals arbeitet beim Swakopmund FC als Jugendfußballtrainer – davon indirekt oder direkt betroffen sind, kam Daugals auf die Idee, hier helfen zu wollen.

Die Hilfspakete enthalten Grundnahrungsmittel für zwei bis drei Tage. Ein solches Paket hat einen Wert von etwa 3,50 Euro. Daugals und sein Team verteilen sie, teils unter Polizeischutz, in den Townships.

Spenden sind möglich auf das Konto: Dein Ball für Namibia, IBAN: DE84 1605 0101 1010 0142 57, Sparkasse Prignitz, oder per PayPal unter DBFN@gmx.de. Stichwort: Hilfspakete für Namibia.

Von Bernd Atzenroth