2021 wird der Pritzwalker Spielmannszug stolze 60 Jahre alt

Pritzwalk

Ilona Schilke ist eine von zwölf aktiven Mitgliedern des Pritzwalker Spielmannszugs. Ihr Instrument ist die Lyra. Mit viel Leidenschaft und Fingerspitzengefühl spielt sie das antike Saiteninstrument aus der Familie der Leiern. Begonnen hat sie damit vor zwölf Jahren. Seitdem ist sie regelmäßig bei Fackelumzügen und Auftritten der Musikgruppe dabei.

Pritzwalker Spielmannszug wurde 1961 gegründet

Der Pritzwalker Spielmannszug schaut mittlerweile auf eine lange Geschichte zurück. Gegründet wurde er 1961. Somit feiern die Musiker aus der Dömnitzstadt im nächsten Jahr einen runden Geburtstag. 60 Jahre besteht der Verein dann. Ans Aufhören denkt hier keiner so schnell.

Fotos aus alten Zeiten existieren viele. Quelle: Julia Redepenning

Von den drei Gründungsmitgliedern lebt noch einer – der Pritzwalker Karl Hartwig. Heute ist er über 80 Jahre alt und spielt nicht mehr aktiv. Er gehört zu den drei Vereinsmitgliedern, die der Ehrenabteilung angehören. Zu Auftritten und besonderen Anlässen erscheint der Rentner immer noch. Er spielte früher Querflöte.

Ilona Schilke kam durch ihre Tochter zu den Pritzwalker Musikern

Die 48-Jährige Ilona Schilke aus Mertensdorf (Amt Putzlitz-Berge) kann sich kein besseren Ausgleich zu ihrer Arbeit bei der Firma Bergland-Food mit Sitz in Pritzwalk vorstellen. „Früher habe ich es mit Sport probiert“, sagt sie „der hat mich aber nicht so erfüllt, wie die Musik.“

Ilona Schilke, seit Februar 2016 Vorsitzende des Spielmannszugs Pritzwalk Quelle: privat

Wäre Tochter Sarah nicht gewesen, wäre sie heute wohl nicht beim Spielmannszug. „Mein Kind ist 2006 eingetreten“, erklärt Schilke „und bevor ich sinnlos während der Proben in Pritzwalk umherrenne, wurde ich gefragt, ob ich mitmache.“ Später holte sie auch ihren Mann Thomas dazu. Seit 2016 ist sie die Leiterin des Pritzwalker Spielmannszugs.

Beim Pritzwalker Spielmannszug können Laien ein Instrument erlernen

Jeden Donnerstag um 18.30 Uhr Treffen sich die Musiker in ihren Vereinsräumen. Hier wird für kommende Auftritte geübt. Der Nachwuchs und Neueinsteiger lernen während den Übungsstunden von der Pieke auf ein Instrument. „Wer zu uns kommt, der muss nicht zwingend schon spielen können“, sagt Ilona Schilke.

Bei der Pritzwalker Museumsnacht ist der Spielmannszug eine feste Größe. Quelle: Julia Redepenning

Insgesamt sechs verschiedene Instrumente gehören zum Repertoire. Die meisten spielen Querflöte. „Gerade haben wir drei jüngere Mitglieder“, sagt Schilke. Darunter sind zwei 11-Jährige, die das Flötenspiel lernen. Für Kinder werden separate Übungsstunden angeboten.

Nachwuchs wird dringend gesucht

„Die Mitgliedschaft wird Kinder und Jugendlichen auch als Arbeitsgemeinschaft in der Schule angerechnet“, weiß Ilona Schilke. Der Nachwuchs ist wichtiger denn je. Hatte der Verein 1989 noch 100 Mitglieder, sind es heute weniger als 20 – und vorwiegend ältere.

„Dabei können Kinder, Jugendliche und Erwachsene kaum günstiger ein Instrument lernen“, sagt Schilke. Kinder zahlen 28 Euro im Jahr, Erwachsene 40 Euro. Im Mitgliedsbeitrag enthalten ist auch die Leihgebühr für ein Instrument und Kleidung. „Wer Lust hat, kann sich gerne bei uns melden oder einfach donnerstags um 18.30 zur Übungsstunde kommen“ so Ilona Schilke.

60. Geburtstag kann von den Pritzwalkern bewiesen werden

Für den im nächsten Jahr anstehenden runden Geburtstag laufen die Vorbereitungen schon jetzt. „Wir können es beweisen, dass es uns schon seit 1961 gibt“, sagt Ilona Schilke. Laut Chronik wurde der Verein 1991 gegründet. Alte Mitgliedsausweise und Dokumente beweisen aber das Gegenteil.

Eine Wand voller Erinnerungen hängt im Vereinsheim. Quelle: Julia Redepenning

Somit kann 2021 die große Geburtstagsfeier starten. Geplant ist eine Veranstaltung in Pritzwalk, zu der befreundete Musikgruppen eingeladen werden. „Wenn alles spruchreif ist, geben wir die Einzelheiten bekannt“, sagt Ilona Schilke.

Alte Vereinsmitglieder sollen sich bitte melden

Eine Bitte hätte die Vorsitzende an dieser Stelle noch: „Wir möchten alle ehemaligen Mitglieder dazu einladen, beim den Feierlichkeiten dabei zu sein und vielleicht spielt auch einer mit beim Festumzug.“ Ilona Schilke ist erreichbar unter 03398/15 01 46 6 oder per Mail an: schilke-i@t-online.de .

Wer Interesse an einer Mitgliedschaft beim Spielmannszug Pritz­walk hat oder einmal bei einer Übungsstunde reinschnuppern möchte, kann sich ebenfalls bei Schilke melden oder einfach am Donnerstag um 18.30 Uhr ins Vereinsheim in der Nordstraße 18a (hinter der Rochow-Schule) kommen.

Von Julia Redepenning