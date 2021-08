Der Putlitzer Preis geht nach Neuruppin

Putlitz

Größer hätte der Kontrast nicht ausfallen können. Während sich mehr als 400 Literaten aus dem deutschsprachigen Raum um den diesjährigen Putlitzer Preis beworben haben, blieb die Wahl des Burgfräuleins in der Gänsestadt aus – es gab nicht eine einzige Kandidatin.

Putlitz: Keine Kandidatinnen für die Burgfräuleinwahl

Dabei hatte die seit 2019 amtierende Repräsentantin auch noch am Sonnabend beim Stadtfest um Kandidatinnen geworben. Doch die Mühe war vergebens. Annelie von Kiedrowski hat sich aber bereit erklärt, weiter zu machen. Damit auch weiterhin ein Burgfräulein die Stadt Putlitz nach außen vertritt.

Annelie von Kiedrowski bleibt mangels Nachfolgerinnen weiterhin das Putlitzer Burgfräulein. Quelle: Stephanie Fedders

Als Botschafter der Stadt sind auch wieder sechs handgefertigte Gänse der Töpferfrauen auf Reisen gegangen – mit den sechs Finalisten des seit 2004 vom Verein der 42er Autoren verliehenen Putlitzer Preises.

Nach der coronabedingten digitalen Verleihung im vergangenen Jahr bildete die gut gefüllte Putlitzer Kirche wieder einen würdigen Rahmen für die Verleihung. Während die beiden Moderatorinnen Dorrit Bartel und Kristin Lange in dieser Rolle eine gelungene Premiere feierten, wirkten erneut viele bewährte Kräfte aus der Prignitz mit.

Putlitzer Preis: Schülerinnen und Schüler des Goethe-Gymnasiums Pritzwalk lasen die Texte vor

Jakob Garlin, Sophie Kammann, Leni Klakow und Justin Pöhl vom Goethe-Gymnasium Pritzwalk lasen aus den sechs Final-Texten vor, die zum diesjährigen Motto „Das Blaue vom Himmel“ eingereicht wurden. Und das Ensemble Zero der Kreismusikschule unterhielt mit Stücken, die so schöne Titel trugen wie „Tintenfisch tanzt“ oder „Der Angriff der Spinnen auf das Nashorn, das als Pferd flüchtet“.

Marie Kaschke mit der Sieger-Gans nach der Verleihung des Putlitzer Preises. Quelle: Stephanie Fedders

Während bereits bekannt war, dass Catrin George Ponciano mit „Dein letzter Augenaufschlag“ Platz sechs, Dominik Haitz mit „Eine späte Zeit“ Rang fünf und Johannes Jung mit „Dünnes Eis“ Platz vier belegt hatten, blieb die Verteilung der drei ersten Plätze bis zum Schluss spannend.

Am Ende setzte sich Marie Kaschke mit ihrem Text „Maddox“ durch, der von Kristin Lange in ihrer Laudatio als „einfühlsam und mit viel Humor geschrieben“ gelobt wurde. Die Siegerin ist in Wandlitz geboren, hat in Potsdam Jura studiert und arbeitet derzeit im Rahmen ihres Rechtsreferendariats in Neuruppin.

Marie Kaschke gewinnt mit ihrem Text „Maddox“

Auch wenn Moderatorin Kristin Lange es als „größten Traum einer werdenden Schriftstellerin“ bezeichnet hat, mit Platz eins auf der obersten Stufe in der Kirche zu Putlitz stehen zu dürfen, gab sich die 26-Jährige Siegerin eher bescheiden. „Schreiben bleibt mein Hobby und Jura mein Beruf“, sagte Marie Kaschke nach der Preisverleihung.

Platz zwei ging an Wenzel Michalk mit „Der Malermeister“ und Platz drei an die jüngste Finalistin Ada Charlotte Kilfitt mit „Eine Woche im Zoo“.

Die Grundschule Putlitz hat Kuchen verkauft – der Erlös ist für die Flutopfer gedacht

Allemal lobenswert war auch der Einsatz der Grundschule Putlitz, die auf dem Stadtfest Kaffee sowie von den Eltern gebackenen Kuchen gleich für zwei gute Zwecke verkaufte.

Die Grundschule Putlitz verkaufte Kaffee und Kuchen für einen guten Zweck. Quelle: Stephanie Fedders

„Das Geld geht zur Hälfte an die Flutopfer in Ahrweiler“, sagte Lehrerin Doreen Schmidt, die bei der Aktion von Kollegin Elgin Komoll und Fiona aus der sechsten Klasse unterstützt wurde. Und mit dem anderen Betrag sollen Spielgeräte für die Schule angeschafft werden.

Von Stephanie Fedders