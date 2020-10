Wittenberge

Andreas Scheuer ( CSU) und Guido Beermann ( CDU) kennen sich aus gemeinsamen Zeiten im Berliner Politikbetrieb. Beermann wurde Scheuers Staatssekretär, als dieser im März 2018 das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur übernahm.

Scheuers Botschaft an seinen Kollegen Beermann

Im November 2019 stieg Beermann dann zum brandenburgischen Minister für Infrastruktur und Landesplanung auf und der lang ersehnte Spatenstich für den Weiterbau der A 14 am Freitag in Wittenberge wollte es so, dass die beiden an der Elbe zusammentrafen.

Neben den Fakten zum Lückenschluss der Autobahn hatte der „liebe Andi“ (O-Ton: Beermann) auf der Bühne auch eine Botschaft für den Kollegen aus Potsdam. Und die betraf die Umsetzung des Deutschlandtaktes der Bahn, die für die Region mindestens so wichtig ist wie der Straßenbau.

Bis nun Scheuer den vielleicht entscheidenden Satz sprach, damit es mit den notwendigen baulichen Veränderungen am Wittenberger Bahnhof klappt, musste der Passauer nach dem Helikopter-Flug aus Hessen und der Landung im Ernst-Thälmann-Stadion erst einmal zuhören.

„Zehn Minuten harte Ansagen“ von Oliver Hermann

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann empfing den Gast und nutzte die Gunst der Stunde für seine Botschaft. „Der Bürgermeister hat mir auf dem Fußballplatz alle seine Anliegen erzählt“, erzählte Scheuer sichtlich beeindruckt den Gästen.

Nach dem Flug war nicht nur eine Pinkelpause dringend notwendig, sondern auch die Nahrungsaufnahme. Auf nüchternem Magen folgten „zehn Minuten harte Ansagen“, berichtete der Niederbayer und sorgte für Heiterkeit im Publikum: „Ich hatte noch nicht einmal was zu essen bekommen.“

Gestärkt durch ein Brötchen folgte dann Scheuers rhetorischer Hoffnungsschimmer in bayerisch eingefärbter Mundart von der Bühne aus, der eine Einigung zwischen Bund, Land und Bahn für die notwendigen baulichen Veränderungen an der Wittenberger Bahnsteigkante bedeuten könnte: „Macht´s erst einmal die Planungen, dann reden wir über Geld.“

Erst soll das Land planen, dann gibt der Bund Geld

Guido Beermann vernahm das Signal und verbreitete mit seiner Antwort vorsichtigen Optimismus unter den Prignitzern: „Wenn du sagst, fangt an zu planen, dann nehme ich das als Auftrag gerne mit.“

Als Fürsprecher einer Umsetzung des Deutschlandtaktes haben sich jetzt auch die Linken in Wittenberge umgesehen. Ex-Finanzminister Christian Göhrke, verkehrspolitischer Sprecher der Fraktion im Landtag, erinnerte daran, dass das Land schon häufiger eine Vorfinanzierung von Infrastrukturprojekten übernommen hat.

Gemeinsam mit dem Perleberger Landtagsabgeordneten Thomas Domres warb Göhrke dafür, dass die notwendigen finanziellen Mittel für die Planung im neuen Haushalt berücksichtigt werden.

Deutschlandtakt : Göhke nennt die Landesregierung „schmallippig“

In Bezug auf den Deutschlandtakt nannte Göhrke die Landesregierung „schmallippig“. Er habe dazu bisher keine klare Botschaft gehört.

Obwohl die vorgesehenen Verbesserungen bei der Bahninfrastruktur über die Parteigrenzen hinweg Konsens sind, kann sich keiner der beiden ein einheitliches politisches Signal an die Entscheidungsträger vorstellen. „Ein gemeinsamer Antrag würde scheitern“, sagt Thomas Domres.

Oliver Hermann soll auf Einladung der Linken bei der nächsten Sitzung des Landtags-Ausschusses für Infrastruktur und Landesplanung am 5. November über das Vorhaben Deutschlandtakt in Wittenberge berichten.

Hermann wird den Abgeordneten klar machen, dass das Projekt die gesamte Region länderübergreifend besser an die Metropolen Hamburg und Berlin anbindet. Es gehe nicht nur um die Stadt: „ Wittenberge profitiert durch seine Lage und nicht, weil wir 17 000 Einwohner haben.“

