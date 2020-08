Die 7. Mini-Genießertour führt zum Biohof Sonnenberg und zum Gartenbau Römer

Pritzwalk

Die siebente Runde der Mini-Genießertour steht ins Haus. Bislang organisiert von der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin und der Märkischen Allgemeinen Zeitung ist nun erstmals auch der Tourismusverein Prignitz mit im Boot. Zusammen mit dem ­Team des Restaurants „Schönhagener Mühle“ findet die Tour am 20. August statt.

Zehn MAZ-Leser dürfen dann dabei sein und eine tolle Exkursion genießen. Liebe Leser, lassen Sie sich das nicht entgehen und bewerben Sie sich für den kulinarischen Ausflug. Sie besuchen zuerst zwei Erzeuger der Region und lassen sich danach ein Vier-Gänge-Menü aus Zutaten kredenzen, die unter anderem von diesen Erzeugern stammen.

Regionalmenü bis Ende Oktober 2020 auf der Karte

Ronny Krummsdorf und ihr Team servieren in der „Schönhagener Mühle“ das Menü, das innerhalb der Aktion „Gemeinsam am Tisch“ noch bis Ende Oktober 2020 auf der Speisekarte steht. Die Aktion der Regionalinitiative (einer REG-Tochter) und den Regionalerzeugern startete im November 2018 in Wittstock und erfreut sich jedes Mal reger Nachfrage.

Treffpunkt der MAZ-Leser ist um 9 Uhr an der „Schönhagener Mühle“ in Pritzwalk. Von dort aus geht es zuerst einmal nach Grube. Hier ist der „ Biohof Sonnenberg“ beheimatet, wo Vater und Sohn Sonnenberg auf 300 Hektar Weidegrünland seit fast 30 Jahren Rinder züchten: Simmentaler Fleckvieh, Limousin, Blonde d‘Aquitaine und Angus. Die Mutterkühe stehen ganzjährig im Freien – davon können sich die Besucher der Tour selbst einen Eindruck machen.

Komplett auf Bio umgestellt

Ende 2014 haben Vater und Sohn begonnen, den Hof komplett auf Bio umzustellen – seitdem wird nach den Anforderungen des Erzeugerverbands „Biopark“ gewirtschaftet.

2016 stockten die Sonnenbergs auf und erweiterten ihren Tierbestand um Mastschweine der Rassen Deutsches Edelschwein, Deutsche Landrasse, Duroc, Pietrain, Bunte Bentheimer und andere – das Wohl der Tiere liegt den Sonnenbergs am Herzen. Die Besucher können bei der Tour nicht nur die ökokonformen Ställe besichtigen – mit Stroh statt Spalten, viel Auslauf, Heu und Silage als Futter.

Fleischermeister Jörg Reiffersberger (links) und Biohof-Verkäufer Fabian Scherling in der "Prignitzer Bio-Fleischerei" in Bad Wilsnack. Quelle: Biohof Sonnenberg

Rund 300 Schweine lassen es sich auf dem Hof sauwohl ergehen. „Im März 2020 haben wir mit der Direktvermarktung unserer Fleisch- und Wurstprodukte angefangen“, erzählt Christoph Sonnenberg. Hergestellt und verkauft werden die bio-zertifizierten Leckerbissen im eigenen Laden in Bad Wilsnack – die einzige Biofleischerei im Umkreis von 80 Kilometern.

Bei einer kleinen Verkostung der Spezialitäten werden die Tour-Teilnehmer sich auch einen geschmacklichen Eindruck verschaffen können, verspricht Christoph Sonnenberg.

Von Grube geht es danach in den Pritzwalker Ortsteil Beveringen zum Kiebitzberg 2, wo die Firma Gartenbau Römer mehr als nur Pflanzen zu zeigen hat. Klar, man baue Tomaten, Paprika und Gurken an. Und auch die Streuobstwiese ist ansehnlich, erzählt Astrid Römer.

Das Team vom Gartenbau Römer. Quelle: Gartenbau Römer

Auf sechseinhalb Hektar stehen dort rund 600 Bäume: Apfel, Birne, Quitte, Pflaume, Kirsche – alles alte Sorten, aus denen die Römers Bio-Direktsäfte pressen. Verkauft wird das alles direkt im Pritzwalker Blumen-Laden. Überdies hat das Unternehmen aber auch Tierisches zu bieten.

„Wir halten Schafe – und produzieren Lammfleisch“, erzählt Astrid Römer, die mit ihrem Unternehmen im Herbst 30-Jähriges feiern kann. Auch sie wird die MAZ-Leser mit ein paar Kostproben ihrer Kreationen verwöhnen.

Vier-Gänge-Regional-Menü

Die letzte Station der Tour ist gegen 12.30 Uhr wieder die „Schönhagener Mühle“. Dort gibt es das Vier-Gänge-Regional-Menü, welches aus regionalen Zutaten gekocht wird. Zuerst lockt ein Tomaten Carpaccio aus frischen Tomaten und Blüten aus dem Garten – mit Tomaten vom Gartenbau Römer. Der Zwischengang klingt nicht weniger verlockend: Schnitzelchen auf Chardonnay Möhrenkraut mit Rosmarinkartoffeln.

Zum Hauptgang gibt es Fisch: Hausgebeizten Lachs an Kartoffelrösti und einen Wildkräuter-Blüten-Salat. Das Dessert ist süße Sünde pur: Italienisches Demeter Eis von Rachelli auf frischer Frucht und frischer Schlagsahne.

Hotline am Montag, 10. August, geschaltet

Die MAZ verlost zehn Plätze für die Mini-Genießer-Tour unter den Lesern, die am Montag, 10. August, zwischen 9 und 17 Uhr unter 0137/9 88 08 41 ( versatel, 0,50€/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend) anrufen. Die Gewinner werden am Freitag, 14. August, in der MAZ bekannt gegeben.

