Pritzwalker Schüler eröffnen Kunstausstellung

Es war ein langer Weg und viele Monate vergingen, bis das Ergebnis präsentiert werden konnte. Die Schüler des Seminarkurses Klasse 11 des Johann-Wolfgang-Goethe Gymnasiums in Pritzwalk eröffneten zusammen mit den Künstlern Katja Martin und Jost Löber aus Horst ( Groß Pankow) sowie Museumsfabrikleiterleiter Lars Schladitz die Kunstausstellung „Schwarz auf Weiß“. 23 junge Männer und Frauen stellten ihre Werke aus.

Ausstellung in der Museumsfabrik zu finden

„Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind“, begrüßte Schladitz seine Gäste. In den oberen Räumen und auch schon in den Fluren konnten die Bilder der Jugendlichen bestaunt werden. Intensiv und über einen längeren Zeitraum erarbeiteten die jungen Erwachsen ihre ganz eigene und persönliche Ausstellung. Dabei wurde ein Aspekt nie aus den Augen verloren: „Uns ist der kreative Prozess enorm wichtig“, erklärte Katja Martin.

Eltern, Großeltern, Freunde und Neugierige kamen zur Eröffnung in die Museumsfabrik Pritzwalk. Sie bestaunten die Kunstwerke der Schüler, die zum Teil klarere Statements beinhalten. Quelle: Julia Redepenning

Mobiler Kunstraum von Wittenberge bis Neuruppin

Gemeinsam mit Jost Löber ist sie mit dem mobilen Kunstraum unterwegs. So werden die Arbeitsräume an anderen Orten eingerichtet. Von Wittenberge bis Neuruppin sind die Freigeister im Einsatz. Die Zeit mit dem Pritzwalker Gymnasium werden die Künstler noch lange in Erinnerung behalten. „Es war ein wirklich tolles Arbeiten mit euch“, lobte Martin die Gruppe der 11. Klasse.

Ein acht-seitiger Katalog ist entstanden

Das von der Plattform Kulturelle Bildung und den Stadtwerken unterstützte Projekt ermöglichte es einer Schule erstmals, den Unterricht für mehrere Monate in andere Räumlichkeiten zu verlegen. „Die Idee kam uns im letzten Jahr“, erklärte Lars Schladitz. Er bedauert es, dass oft nur wenig Zeit vorhanden ist, um Aktionen wie diese zu organisieren. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: „Es ist ein insgesamt acht-seitiger Katalog entstanden“, verkündete der Museumsleiter.

Lars Schladitz bedankt sich für tolle Stunden. Stellvertretend für den Seminarkurs ergriff Schülerin Samadhi das Wort. „Kunst ist für mich mehr. Sie ist eine Leidenschaft“, sagte sie. Sie erläuterte, dass der gesamte Aufbau vom Anfang bis zum Ende für alle Teilnehmer eine tolle Herausforderung war. „Wir haben die Meinungen unserer Mitschüler mehr kennengelernt“, fügte sie hinzu.

Mit Kunst die eigene Meinung zum Ausdruck bringen - genau das sollten die Schüler lernen. Quelle: Julia Redepenning

Kontraste stehen im Vordergrund

Gearbeitet wurde mit zwei Techniken: Siebdruck und Linolschnitt. „Der Titel der Ausstellung kam von uns“, sagte Jost Löber. Der Kontrast zwischen schwarzer und weißer Farbe wirkt am besten. Die Aufgabe bestand darin, sich mit analoger Medientechnik zu beschäftigen. „Es ist eine Herausforderung, dass die jungen Leute oft nur noch die digitale Variante kennen“, erklärte Löber.

Beide Künstler sind zufrieden. „Wir würden in der Zukunft gerne wieder mit dem Museum zusammenarbeiten“, sagte Löber. An diesem Abend war es nicht nur die Ausstellung, die großes Interesse erzeugte. Die Schülerband „Fabulous Accustic“ sorgte für eine musikalische Untermalung. Die Formation sang nicht nur, sondern brachte auch eigene Instrumente mit. Sogar eine Zugabe spielten die jungen Musiker.

Es gab auch musikalische Kunst - die Schülerband "Fabulous Accustic" hatte ein kleines Programm vorbereitet. Quelle: Julia Redepenning

Noch bis zum 18. Mai 2020 kann die Kunstausstellung der Gymnasiasten in der Pritzwalker Museumsfabrik besucht werden.

