Die Kunstfreunde Pritzwalk veröffentlichen ihr erstes Buch

Zehn Kunstfreunde, fünf Frauen und fünf Männer mit ganz verschiedenen Interessen und sehr unterschiedlichen Biografien, teilen eine Leidenschaft: Sie lieben die Kunst in all ihren Facetten. Jene zehn Kunstfreunde, die alle Mitglied im Verein Kunstfreunde Pritzwalk sind, teilen nun eine Gemeinsamkeit mehr. Sie alle sind Autoren des ersten Buches, dass der Kunstverein vor kurzem veröffentlicht hat. Es trägt den Namen „Bevor Sie behaupten, das Bild hängt schief“.

Jeder Autor konnte aus einer Liste von sieben Begriffen wählen, um ohne jede Vorgabe aufzuschreiben, welche Assoziationen der jeweilige Begriff in ihm weckt. Einen ersten Vorgeschmack auf die verschiedenen Texte des Buches gab es während einer Lesung in der Pritzwalker Stadtbibliothek.

Die Autoren präsentierten ausgewählte Textpassagen des Buches während einer Lesung in der Pritzwalker Bibliothek. Quelle: Julia Redepenning

Kunstfreunde Pritzwalk veröffentlichen ihr erstes Buch

„Welcher Ort wäre schon passender gewesen als die Pritzwalker Stadtbibliothek, um unser neues Buch vorzustellen?“, fragte der Vereinsvorsitzende Horst Kontak. Lange mussten die Vereinsmitglieder und Autoren auf diesen besonderen Tag warten, denn wegen der Corona-Pandemie war eine offizielle und angemessene Buchvorstellung einfach nicht möglich. Umso größer war die Freude, das Werk endlich der Öffentlichkeit präsentieren zu können. Für alle Zuhörer gab es kleine Leseproben der Texte.

Die Stücke sind so verschieden und dennoch auf ihre Art sehr besonders. Dabei gilt ein einziges Prinzip: Anonymität. Zwar werden alle Autorinnen und Autoren namentlich im Buch genannt. Welcher Text von welchem Autor stammt, wird jedoch nicht gesagt. Nicht einmal die Verfasser selbst wissen, welcher Text von welchem Vereinsmitglied stammt und können nur spekulieren, wer welchen geschrieben hatte. Dem Kollektiv war das Ergebnis wichtiger als der Name, der zum Schluss unter den Zeilen steht.

10 Autoren haben das erste Buch des Pritzwalker Kunstvereins verfasst. Quelle: Julia Redepenning

Die Pritzwalkerin Christa Pfeiffer hatte die Idee

An alle Leser geht die Aufforderung: Bevor Sie behaupten, das Bild hängt schief, prüfen Sie bitte Ihren Standpunkt und Ihren Blickwinkel! „Wir glauben, selber denken schadet nie“, sagte Horst Kontak, „jeder sollte einen Standpunkt finden. Auf dem sollte man stehen, aber nicht unbeweglich sitzen.“

Die fünf Frauen und fünf Männer, die in diesem Buch schreiben, gehen also in der Vielstimmigkeit auf. Sie haben nicht mehr nur eine Meinung, sondern sind jeder ein Zehntel der Vielfalt, in der Status, Herkunft und sozialer Hintergrund unbekannt bleiben und die Wahrheiten sich respektvoll mischen. „Das Gemisch der Gedanken wird zur Herausforderung an unsere Vorurteilslosigkeit“, so Horst Kontak, „es zählen der Text und was wir lesend daraus machen.“

Christa Pfeiffer hatte das Projekt angestoßen. „Ich habe schon während meiner Schulzeit gern geschrieben“, sagte sie, „und ursprünglich wollte ich diese Idee mit meiner Familie umsetzen.“ Da dies aber nicht so wirklich gelang, erzählte Christa Pfeiffer während einer Vorstandssitzung von ihrer Idee.

So fand sich 2019 schnell eine Arbeitsgruppe zusammen, die das Buch auf den Wege bringen wollte. Wegen der Pandemie kam das jedoch etwas ins Stocken. „Aber so hatte der Verein trotz der vielen Einschränkungen immer etwas zu tun“, sagt Horst Kontak.

Christa Pfeiffer (r.) hatte das Buchprojekt angestoßen. Quelle: Julia Redepnning

„Wir waren alle sehr gespannt, was bei diesem Projekt herauskommen wird“, verriet Christa Pfeiffer, „jeder war komplett frei und konnte zwischen den verschiedenen Themenfeldern frei wählen.“

So entstanden am Ende Gedichte, ein Interview, Kurzgeschichten und sogar ein Liebesbrief, der an die Stadt Pritzwalk gerichtet ist und vieles mehr. „Für unseren Verein ist das ein zweites Standbein neben den Ausstellungen“, sagte Horst Kontak. Und obwohl der Verein in Pritzwalk ansässig ist, wird nicht nur über Pritzwalk geschrieben, sondern über die Prignitz und über die Region.

Pritzwalker Kunstverein plant weitere Projekte

Das Buch der Kunstfreunde Pritzwalk umfasst 154 Seiten. Aktuell ist es in der Pritzwalker Buchhandlung, bei den Kunstfreunden Pritzwalk und im Laden von Christa Pfeiffer „Das Büro“ erhältlich. Ein Exemplar kostet 15 Euro. Der Reinerlös des Buches wird für weitere Projekte der Kunstfreunde Pritz­walk verwendet.

Derweil arbeitet der Verein bereits an einem weiteren Buch. In diesem soll es um die Arbeit in dem Kunstverein gehen.

Für den musikalischen Part sorgten Chady Seubert und Bernd Atzenroth. Quelle: Julia Redepenning

Die Mitglieder um Host Kontakt feilen zudem an einem weiteren Projekt: Mitte August soll die Galerie der Kunstfreunde in eine Testresidenz verwandelt werden. Zwei Künstler werden in dieser Zeit in der Galerie arbeiten und dort leben. „So können unsere Räume in der Sommerpause trotzdem genutzt werden“, erklärte Horst Kontakt. Außerdem sind weitere Ausstellungen geplant.

Aktuell läuft die Ausstellung mit dem Namen „Bronze und Schwarzweiß“ von Klaus Cenkier und Matthias Kupfernagel. Sie ist noch bis zum 22. August geöffnet.

Julia Redepenning