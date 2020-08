Pritzwalk

Montagmorgen in Pritz­walk, erster Schultag nach den Sommerferien: Es ist kurz nach viertel acht Uhr und die ersten Mädchen und Jungen kommen an der Herbert-Quandt-Grundschule an. Noch bevor die Schulbusse die Haltestellen vor dem Schulgelände erreichen, sind zwei Frauen mit gelben Warnwesten auf dem Gehweg zu erkennen. Es handelt sich um zwei Polizistinnen, die an diesem Morgen vor der Grundschule das Geschehen genauesten beobachten.

Polizei sorgt für Sicherheit vor Pritzwalker Schulen

Wie jedes Jahr sind die Beamten gleich vor mehreren Schulen in Pritzwalk präsent. Ihre Aufgabe ist es, für einen sicheren Schulweg der Kleinen zu sorgen. „Wir werden versuchen in den nächsten zwei Wochen regelmäßig hier zu sein“, erklärt Revierleiterin Doreen Kohls. In erster Linie geht es darum, dass die Kinder unbeschadet zur Schule kommen. Ebenso klären die Beamten wichtige Fragen rund um das Thema sicherer Schulweg.

Anzeige

Mit wachsamen Augen beobachten die Polizisten den fließenden Verkehr. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zu Schule. Da können schnell gefährliche Situationen entstehen. Doch allein die Präsenz der Beamten entschärft die Situation sichtbar. An diesem Tag gibt es keinerlei Probleme.

Weitere MAZ+ Artikel

Der erste Schultag verlief ohne Probleme

Kurze Zeit später bleibt ein Mann bei der Polizistin stehen. Er möchte wissen, ob es sich um einen reinen Radweg oder einen Rad-und Fußgängerweg vor der Schule handelt. Schließlich möchte er seinem Kind keine falsche Auskunft geben, wenn er es zu Schule schickt. „Das ist ein Rad- und Fußweg“, bestätigt ihm die Polizistin Doreen Kohls, „der führt bis runter zum Stadion.“

Auch die Radfahrer, ob Kinder oder Erwachsene, wurden genausten beobachtet. Nur wer ein verkehrssicheres Rad besitzt, darf damit auch im Straßenverkehr unterwegs sein. Und ganz wichtig: Über einem Fußgängerüberweg muss das Fahrrad geschoben werden. An diesem ersten Schultag gab es vor der Herbert-Quandt-Grundschule diesbezüglich keine Vorkommnisse.

Infomaterial für Eltern und Kinder verteilt

Und die Polizistinnen hatten etwas mitgebracht: Für Eltern und auch Kinder gab es ein kleines Infoheft. Es trägt den Namen „Sicherer Schulweg“. Themen wie die richtige Wahl des Schulweges oder wie lange Kinder mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fahren dürfen, werden verständlich erläutert.

Zufrieden beenden die beiden Frauen ihren Einsatz vor der Grundschule. Zeitgleich gab es auch Kontrollen vor der Pritz­walker Friedrich-Ludwig-Jahn Grundschule in Pritzwalk.

Lesen Sie dazu auch:

Von Julia Redepenning