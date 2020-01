BBM-Markt spendiert neue Küche für Hainholz-Waldschule

Pritzwalk

Sie ist da – die neue Küche in der Pritzwalker Hainholz-Waldschule. Stück für Stück werden Hängeschränke, Arbeitsplatten und moderne Geräte eingebaut, ganz zur Freude von Rüdiger Jach und Susanne Aßmann von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. „Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat“, sagt Jach. Doch es gibt noch mehr gute Nachrichten.

Bürgerhaushalt finanziert das Großprojekt

Finanziert wird das neue Schmuckstück mithilfe einer Förderung durch den Bürgerhaushalt der Stadt Pritzwalk. Mit 42 Stimmen landet das Projekt bei der Abstimmung Ende September 2019 auf den siebten Platz. Das heißt: 5000 Euro Unterstützung. Kurzerhand nimmt Susanne Aßmann den Kontakt zu Ines von den Driesch auf.

BBM-Markt spendiert neue Küchenmöbel

Die Hausleiterin des BBM-Markts aus Wittstock/ Dosse ist angetan von dem Konzept der Organisation und spendiert die benötigten Küchenmöbel. „Wir haben uns unterhalten und ich habe mir dann ein eigenes Bild vor Ort gemacht“, sagt sie und beschließt: „Ich helfe gerne und unser Familienunternehmen hat dafür die Möglichkeiten.“

Mehr als 4500 Gäste im letzten Jahr

Mehr als 4500 Gäste kamen alleine im Jahr 2019 ins Hainholz. Dazu kommen noch einmal 1650 Kinder, die an den regelmäßigen Aktionstagen teilnehmen. Für alle wird im großen Stiel aufgetischt. Frühstück, Abendbrot und ganz beliebt ist das Backen. Da kommt einiges auf das Team der Waldschule zu. Mit dem Vorgängermodell sind solche Einsätze kaum noch zu bewerkstelligen. Daher musste eine neue Küche her.

Ein weiteres Projekt: Die Plane des Pavillons soll erneuert werden. Quelle: Julia Redepenning

„Gerade das moderne Kochfeld und der Herd werden eine große Erleichterung sein“, so von den Driesch. Schon in den nächsten Tagen soll alles stehen. Der Fußboden erstrahlt bereits in neuem Glanz. „Wir möchten uns herzlich beim Handelshof Prignitz bedanken“, sagt Jach. Sie leisten Vorarbeiten, spendieren einen Heizkörper, Durchlauferhitzer und diverse Kabel.

Weitere Renovierungsarbeiten geplant

Dank der großzügigen Spenden reichen die 5000 Euro wirklich für die Renovierung aus. Genug Arbeit wartet dennoch auf das Team der Waldschule. Eine große Liste an weiteren Sanierungen steht schon fest. Ein neuer Pavillon und die Verbesserung der Feuerstätte sind dabei große Wünsche.

Ebenfalls möchten Jach und Aßmann die Bungalows, die immer mehr in die Jahre kommen, auf Vordermann bringen. Zwei sind bereits fertig. „Die neuen Fußböden sehen wirklich toll aus und die Feuchtigkeit im Innern ist definitiv weniger geworden“, erklärt Rüdiger Jach. Die Gebäude stammen noch aus DDR-Zeiten. Damals wurde das Gelände als Ferienlager genutzt, an das sich heute noch einige Pritz­walker laut Aßmann genau erinnern.

Thementage, Sportwettkämpfe und mehr

Neben den vielen Schulprojekten, wird die Anlage gerne von Jägern besucht, die hier auch übernachten. Des Weiteren werden jährlich Abschlussfeiern und andere Feste vor Ort gefeiert und die Waldschule dient als Zwischenstopp beim Pritz­walker Lauf- und Wandertag. Sportler werden versorgt und nutzen unter anderem die sanitären Anlagen.

„Wir haben noch einige Baustellen, die wir jetzt nach und nach abarbeiten“, sagt Rüdiger Jach. Mit der neuen Küche ist der erste Schritt bereits getan. Ines von den Driesch sieht sogar noch mehr Potenzial: „Aus dieser Sache kann sogar eine regelmäßige Unterstützung entstehen“, sagte sie. Über eine Art Patenschaft denken beide Parteien intensiv nach.

Von Julia Redepenning