Pritzwalk

Am 1. Dezember kollidierte ein 39-jähriger Pritzwalker Autofahrer mit einem Wolf. Das Tier rannte auf dem Streckenabschnitt zwischen Tüchen und Mesendorf über die Straße (die MAZ berichtete). Wenig später verendete das Tier an der Unfallstelle. Knapp einen Monat zuvor hatte der Vorsitzende des Pritzwalker Jagdverbandes, Werner Sperling, darauf hingewiesen, dass vermehrt Wölfe gesichtet werden. Auch an besagter Unfallstelle bei Tüchen war den Jägern der Wolf bereits begegnet.

Prignitzer Jäger sehen immer öfter Wölfe

„Fast jeder Jäger in unserem Verband hat bereits mehrfach Wölfe in unserer Region gesichtet“, sagte Werner Sperling. Was für Befürworter der Wolfsansiedlung als Erfolgs verbucht werden kann, bereitet gerade den Jägern, Landwirten und Nutztierhaltern sichtlich Sorgen. So hatten die Waidmänner des Pritzwalker Jagdverbandes in diesem Jahr deutlich weniger Schwarzwild geschossen, als noch im letzten Jahr. Dafür sichteten sie einen ganz anderer Weggefährten immer häufiger – nämlich den Wolf.

„Gerade in den Maischlägen kamen uns in diesem Jahr häufig keine Wildschweine entgegen“, sagte Werner Sperling, „sondern es kamen vermehrt Wölfe rausgerannt.“ Ebenso sind im Landkreis Prignitz mehrere Fälle bekannt, bei den Wölfe Nutztiere rissen – etwa Schafe. Der Wolf ist in der Prignitz angekommen und wird immer mehr heimisch.

Unfall bei Tüchen in der Prignitz: Der Wolf wurde durch die Kollision so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Quelle: Polizei

Auf der einen Seite freut es Tierfreunde. Schließlich kann der Anstieg der Wolfspopulation als ein Indiz für herausragenden Artenschutz gesehen werden. Dennoch entstehen mit ihm auch Konflikte. Die Zahl derer, die nicht Isegrims Freunde sind, wächst. Ob Bauern oder andere Tierhalter dessen Tiere vom Wolf gerissen worden, Jäger die ihre Hunde verlieren oder der Rückgang von Wildbeständen seien nur einige von vielen Beispielen.

Ehrenamtlich Wolfsbeauftrage sind auch in der Prignitz wichtige Ansprechpartner

Aus diesem Grund fordern Jägern, auch aus der Prignitz, dass ein vernünftiger Umgang mit dem aktuell sehr sensiblen Thema Wolf gefunden wird. Dazu gehöre auch, dass dieser bejagt werden darf. Denn aktuell genieße der Wolf in Deutschland einen hohen Schutzstatus. In Deutschland gelten sie aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes als streng geschützte Art. Ebenfalls unterstützt der Pritzwalker Jagdverband aktiv das Wolfsmonitoringprogramm des Landes.

Sollte Jäger, Pilzsammler oder Spaziergängern oder anderen Personen ein oder gar mehrere Wölfe auffallen, soll jede Sichtung oder andere Begegnung umgehend einen Wolfsbeauftragten gemeldet werden. Beim Pritzwalker Jagdverband übernehmen diese Position Rudolf Scholz oder Karsten Neumann. Weitere ehrenamtliche Wolfsbeauftragte sowie weitere Kontakte zum Thema Wolf gibt es auf der Internetseite des Landesamt für Umwelt.

Die meisten Wölfe leben in Brandenburg

Im Monitoringjahr 2020/2021 wurden deutschlandweit 157 Wolfsrudel gezählt. Das geht aus den Erhebungen der Bundesländer hervor, die hierfür mehr als 27.000 Hin- und Nachweise ausgewertet haben. Die amtlichen bestätigten deutschen Wolfszahlen haben das Bundesamt für Naturschutz (BfN) und die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) jetzt in Abstimmung mit den Ländern veröffentlicht (Stand 2. Dezember 2021).

Aus der Erhebung geht ebenfalls hervor, dass sich Wolfsvorkommen wie in den Vorjahren auf das Gebiet von Sachsen in nordwestlicher Richtung über Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern nach Niedersachsen konzentriert. Die meisten Wolfsrudel leben im Wolfsjahr 2020/2021 ( Stand 1. Mai 2020 bis zum 30. April 2021) in Brandenburg mit 49 Rudeln. Dem folgen Niedersachsen mit 35 Rudeln und Sachsen mit 29 Wolfsrudeln.

Von Julia Redepenning