Pritzwalk

Ein Radfahrer hat am Donnerstag gegen 12.15 Uhr auf dem Gehweg in der Rostocker Straße in Pritzwalk die Handtasche von der Schulter gerissen.

In der mittelgroßen, braunen Tasche mit Henkeln befanden sich ein Smartphone der Marke Huawei und die Geldbörse der Frau mit Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Der unbekannte Radfahrer fuhr in Richtung Hansedamm davon. Er hatte ein schwarzes Fahrrad und war mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Jeanshose (etwa dreiviertel lang) und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Von MAZ-online