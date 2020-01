Pritzwalk

Unbekannte drangen am Sonnabend in der Zeit zwischen 17 und 22.45 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Havelberger Straße in Pritzwalk ein. Alle Räume des Gebäudes wurden durchwühlt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde eine Armbanduhr gestohlen. Mit der gleiche Masche brachen Diebe am Sonntag gegen 14.50 Uhr in der Straße Meyenburger Tor in eine Wohnung ein. Die Täter hatten sich auch hier an der Terrassentür zu schaffen gemacht und dann die Räume durchsucht.

Bargeld, eine Spielkonsole und ein Mobiltelefon sind dort weg, der Schaden liegt bei circa 350 Euro. Kriminaltechniker konnten verschiedene Spuren sichern.

Von MAZ-Online