Kevin S. (Name von der Redaktion geändert) redete nicht um den heißen Brei herum, sondern gestand am Dienstag vor dem Neuruppiner Amtsgericht. Nur seine Verlobte Nadine D. (Name geändert) hielt er aus allem raus. Sie habe ihn auf seinen Wunsch hin an jenem Sonntagmittag im Februar 2019 beim Schrott sammeln begleitet. Dass er sich spontan anders entschieden und statt Schrott das Rad einer Beregnungsanlage gestohlen habe, damit habe sie nichts zu tun gehabt. Im Gegenteil: Sie habe ihm eine Ohrfeige verpasst, um ihn zur Besinnung zu bringen – allerdings vergeblich.

Spaziergänger beobachten die Täter

Beim Abtransport wurde das Paar von Spaziergängern beobachtet, die die Polizei riefen. Diese verfolgte das Paar aus Pritzwalk. Nach einer rasanten Jagd durch den Wald bei Heiligengrabe und über Feldwege fuhr sich das Fahrzeug fest. Die Insassen stiegen aus und flohen zu Fuß, die Polizei im Nacken. Nadine D. ergab sich widerstandslos. Sie wurde wohl im Eifer des Gefechts von einem Beamten zu Boden geschubst. Das brachte ihren Verlobten derart in Rage, dass er nur herumschrie und mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging. „Eine solche Aggressivität der Polizei gegenüber habe ich nur selten erlebt“, erinnerte sich ein Beamter. Seinem Kollegen schlug Kevin S. mit der Faust ins Gesicht, so dass es zu einem Bruch der Augenhöhle kam. Zu viert konnten die Beamten Kevin S. schließlich überwältigen.

Bewährungs- und Geldstrafe verhängt

Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten am Dienstag unter anderen wegen Diebstahls mit Waffen und Körperverletzung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten, die es zur Bewährung aussetzte. Seine unbescholtene Verlobte kam glimpflicher davon: Sie muss wegen Beihilfe zum bewaffneten Diebstahl 3600 Euro Geldstrafe zahlen.

„Sie hat das Ganze mitgetragen“

Das Gericht konnte ihr nicht nachweisen, dass der Diebstahl gemeinsam geplant war. Aber spätestens, als er sich an dem Rad zu schaffen gemacht habe, habe sie gewusst, was Sache gewesen sei. „Sie hat das Ganze mitgetragen, sich auf seine Seite geschlagen und ihn unterstützt, damit der Diebstahl von Erfolg gekrönt war“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Was der Angeklagte mit dem Rad wollte, war für den Eigentümer der Anlage „völlig schleierhaft“. Die Anlage wird in den USA produziert. „So ein Rad kauft man in Deutschland nicht von der Stange.“

Täter schlug Polizisten

Erschwerend kam für das Gericht hinzu, dass im Auto – deutlich sichtbar für alle – ein Jagdmesser griffbereit gelegen hat. Und dass der Angeklagte ohne Fahrerlaubnis in einem nicht versicherten Auto und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war. Gegen ihn sprachen auch seine zahlreichen teilweise einschlägigen Vorstrafen und die Tatsache, dass er nur anderthalb Jahre vor der Tat aus der Haft entlassen worden war. Ebenso die schwere Verletzung, die der Polizist durch den Schlag erlitten hat. Er musste operiert werden, eine Woche im Krankenhaus bleiben und war einen Monat arbeitsunfähig.

Immerhin: Kevin S. hat sich bei ihm entschuldigt und von sich aus Schmerzensgeld angeboten. „Er hat sich anscheinend gefangen. Deshalb wollen wir es noch einmal mit einer Bewährung versuchen“, sagte die Richterin.

Von Dagmar Simons