Doppelter Regenbogen über Schönhagen

Schönhagen

Ein ungewöhnliches Schauspielbot sich am Donnerstagnachmittag in Schönhagen (Stadt Pritzwalk): Über dem zuvor noch sonnigen Ort stand für wenige Minuten ein doppelter Regenbogen als Vorbote eines ebenfalls zunächst einmal kurzen stürmischen Intermezzos mit Graupel und starkem Wind, der die Blätter von den Bäumen blies.

Stürmisches Ende des warmen Herbstes

Gleichzeitig schien, wie zuvor noch in Schönhagen auch, im fünf Kilometer entfernten Pritzwalk die Sonne. Doch auch dort zogen dann die Schauerwolken auf. Damit erreichte das angekündigte stürmische Ende des doch recht warmen Herbstes auch die Prignitz.

Da war es nur noch einer: Kurz nach dem doppelten Regenbogen und der schwarzen Wolkenfront schimmerte schon wieder der blaue Himmel durch. Quelle: Bernd Atzenroth

Auch danach jagten die Wolken über den Himmel, und während in der Nähe schon der blaue Himmel wieder durchschimmerte, regnete es noch,und der Wind trieb die Blätter vor sich her - Herbst eben in der Prignitz. Gegen Abend beruhigte sich das Wetter zunächst, es gab aber eine Sturmwarnung.

Von Bernd Atzenroth